Осенью 2020 оттенки бордо и бургунди уместно использовать не только для окрашивания губ, а и в макияже глаз. Одним из главных бьюти-трендов этого сезона являются бордово-винные тона в создании мейкапа.

Еще с 2009 и 2013 на показах Prada и Gucci тени в цвете красного вина с макияжа губ начали переходить на веки. Wonderzine рассказал, как появился тренд на бордово-винные тени и с чем их можно комбинировать в образе.

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Откуда возник тренд на бордово-винный макияж глаз

Раньше окрашивание век такими оттенками считалось только подиумным и сценическим трюком. Но в 2016 году визажистка Лючия Пика попробовала такой макияж за пределами модных показов. Красный цвет стал акцентом в ее дебютной коллекции для Chanel Beauty. "Красный действительно привлекает внимание к глазам. Но в начале мне приходилось много объяснять это людям и буквально убеждать их попробовать", – вспоминает креативная директор Chanel по макияжу.

Впоследствии оттенки вроде бордо и бургунди начали активно использовать в палетках теней. Одними из первых тренд подхватили Maybelline New York в 2017 году, которые даже назвали палетку теней Burgundy Bar.

Тени винного оттенка чаще всего применяют в осеннем макияже. Например, они есть в осенний бьюти-линейке Chanel (оттенки 362 и 364) и в хитовой палетке Рианны Fenty Beauty Snap Shadows.

Как делать макияж в винных тонах

Можно начать с минимального использования бордовых оттенков в вашем макияже. Визажисты рекомендуют прежде всего попробовать тушь для ресниц в цвете бургунди. Затем проведите по контуру глаза тонкую линию тенями в тон и тщательно растушуйте ватной палочкой.

Если вы не хотите сразу прибегать к радикальным экспериментам в макияже, то смешайте нужные тени с розовыми, чтобы получить выразительный, но нежный цвет "розе". Можете только с его помощью накрасить веки или позвольте себе немного пофантазировать и создайте макияж в стиле омбре. Для этого сделайте плавный переход от нежно-розового к винному оттенку, границы между которыми необходимо хорошо растушевать. Наносите светлые тени сначала на внутренние уголки глаз, а потом темные – на внешние.

Чтобы макияж имел более эффектный вид, дополните его контрастными черными или бордовыми стрелками.

Также дополнить мейкап можно медным или золотым глиттером, добавив его на середину верхнего века. Таким образом вы трансформируете макияж из дневного в вечерний.

В частности, чтобы макияж имел стильный вид, попробуйте пофантазировать со стрелкой. Необязательно создавать ее классической формы. Креативные геометрические стрелки на лице сейчас очень популярны. Для этого вам понадобится гелевая подводка или кремовые тени и тонкая кисть.