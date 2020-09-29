Платок – это стильный аксессуар, который способен украсить любую прическу. Ведь простая коса или хвост будут выглядеть по-другому, если вы примените модный платок, чтобы их дополнить. Осенью этот аксессуар является наиболее популярным, потому что не только делает образ трендовым, но и добавляет ему тематического уюта.

Платок можно повязать на волосы или вплести в него, пишет ТСН. Еще одним преимуществом стильного аксессуара для причесок является универсальность платка: он подойдет всем типам волос и будет уместно выглядеть на любой длине.

К теме: От медово-русого до пастельно-розового: оттенки волос, которые будут hair-трендами зимы 2021

Какую прическу сделать с платком

Вариаций причесок с платком много. Можно также использовать хиппи-банданы, тюрбаны, кокетливые повязки с бантом в стиле pin-up или просто вплести платок в прическу. Инстаграм-блогеры делятся идеями стильных причесок с аксессуарами для волос, которые можно повторить самостоятельно в домашних условиях.

Греческая прическа на длинных волосах с помощью платка

Модный рыбий хвост с эффектом легкой небрежности, зафиксированный платком

Голландская коса сбоку и низкий хвост, который дополняет стильный платок

Mohawk Buns с платком, который аккуратно вплетен

Волосы вверх и тюрбан на голову

Трендовый бант из платка, который фиксирует непослушные кудри

Элегантная прическа с повязкой

Великолепная прическа для осенней прогулки