Известную американскую рэпершу и автора песен еще называют Hot Girl Meg. От нее можно ожидать ярких экспериментов со внешностью. Больше всего девушка любит играть с новыми прическами. Недавняя ее встреча со звездным парикмахером закончилась трансформацией черных волос певицы в цвета радуги.

Келлон Деррик является стилистом по прическам и колористом. Одна из его постоянных клиенток – это Megan Thee. Marie Claire пишет, что рэперша пришла к своему любимому мастеру на выходных и пожелала экстравагантных изменений с волосами.

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Результатом парикмахер поделился на своей странице в инстаграме. Он добавил одно фото нового образа Megan Thee и два видео, на которых подробно видно идеальные локоны звезды и переход из одного цвета в другой.

Деррик поделился со своими подписчиками впечатлениями и рассказал, что это он впервые делал такое сочетание цветов на волосах. Для создания желаемого эффекта мужчина использовал такие оттенки: фиолетовый ворон, мятная сталь, космический коралл, огонь феникса, обычная сила и световой болт.

Megan Thee отращивала волосы в течение всего периода самоизоляции в условиях мировой пандемии. Освежить свою шевелюру она решила именно таким неординарным способом, чем вызвала восторг у поклонников.