Популярная американская певица Деми Ловато работает над созданием новой песни. Именно будущий хит вдохновил ее сделать нежный маникюр в трендовых оттенках, который может быть замечательной идеей нейл-арта для последних летних дней.

Лето 2020 было для Деми Ловато периодом экспериментов с маникюром. На ее ногтях был как нежный бежевый оттенок, так неоновый салатовый. А недавно звезда поделилась на своей странице в инстаграм-истории новой идеей для летнего маникюра.

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Идея от Деми Ловато, какой маникюр сделать летом

В день своих помолвки американская певица украсила ногти ярким красным однотонным покрытием. После этого кардинально сменила стиль маникюра на нежный и романтичный. Она выбрала французский маникюр с дизайном в стиле бабочек. Когда звезда опубликовала фотографию, то добавила, что она пишет песню, которая будет иметь название, связанное с бабочкой. Поэтому такой вид нейл-арта является символическим для нее.

Маникюр знаменитости сочетает в себе жемчужно-белый, нежно-розовый и яркие цвета, в которых выполнены бабочки. Особенностью дизайна является то, что каждая бабочка уникальна, создавая их, нейл-мастер Деми Ловато обращал внимание на каждую деталь. Значительную часть ногтя покрывает лак белого цвета, а нижний контур широкой полоски подчеркивает тонкая розовая полоска. Основу ногтя оставили обесцвеченной.



Скришнот французский маникюр Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Напомним, что акриловые бабочки на ногтях были главным трендом в маникюре прошлого года. В то время Кайли Дженнер также попробовала его на своих ногтях. Нейл-арт, на который Деми Ловато вдохновили бабочки, является оригинальной идеей для дополнения любого летнего образа.