Имидж популярной американской певицы Арианы Гранде у ее поклонников ассоциируется с высоким хвостом с темных волос на макушке головы, эпатажным макияжем и стильными нарядами. Однако недавно певица решила удивить всех кардинальным изменением волос.

Ариана Гранде опубликовала на своей странице в инстаграме несколько фотографий в новом образе. Звезда, как и многие другие ее коллеги, покрасила волосы в трендовый цвет.

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Певица пока не решилась полностью перевоплотиться из брюнетки в блондинку, поэтому сделала омбре: верхняя часть длины волос темного цвета, а нижняя – белокурая. Ариана сфотографировалась в зеркале на смартфон и сразу поделилась обновленным имиджем со своими почти 200 миллионами подписчиков в инстаграме. Они выразили свое восхищение в комментариях, которых более 111 тысяч, и отметили, что такой стиль подходит звезде: "О Боже, да! Это очень мило".

На фото у девушки также оригинальная прическа: волосы разделены на 2 равные части и сформированы в высокие хвостики. Вместо обычной резинки для волос прическу украшают белокурые пряди, окрученные вокруг хвостов.

Что касается макияжа, то взгляд Арианы Гранде украсили блестящие стрелки на складках век, которые с нежно-розового до конца стрелки трансформировались в лиловые. Мейк-ап глаз певица завершила накладными ресницами. Какую помаду выбрала девушка неизвестно, поскольку часть ее лица скрыла эпатажная маска для индивидуальной защиты, полностью покрытая стразами.

Стоит добавить, что звезда обновила имидж, став блондинкой, и позировала перед камерой в новом образе, демонстрируя татуировки бабочек на руках, за несколько дней до выступления в VMA.