Даже если уроки онлайн, каждой школьнице хочется хорошо выглядеть. Подростковый возраст характерен неидеальным тоном кожи, а бессонные ночи отражаются в виде темных кругов под глазами. Такие мелкие недостатки можно замаскировать легким макияжем, который быстро можно сделать перед началом занятий в школе или по видеосвязи.

Яркий макияж не будет уместной идеей для школьных будней. Кроме того, юным девушкам не стоит перегружать свое лицо большим количеством косметики, которая лишь будет добавлять им нежелательного возраста. Поэтому идеальным вариантом макияжа в школу поделилась популярный блогер Ruslana Gee на своем ютуб-канале.

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Какой макияж сделать в школу

Перед тем, как перейти к технике создания макияжа в школу, стоит добавить, что девушкам нужно выбирать косметику, которая предназначена специально для молодой кожи. Тональный крем мамы с антивозрастным эффектом не подойдет для вашего естественного мейкапа.

Нанесите тонким слоем праймер, который служит базой под макияж, чтобы кожа имела естественное сияние и выглядела свежей.

который служит базой под макияж, чтобы кожа имела естественное сияние и выглядела свежей. Очень тонким слоем покройте лицо тональной основой, чтобы выровнять тон кожи. Воспользуйтесь кистью для растушевки кремовых текстур.

чтобы выровнять тон кожи. Воспользуйтесь кистью для растушевки кремовых текстур. Мелкие недостатки на коже и темные круги под глазами замаскируйте консилером.

Если хотите иметь более эффектный вид (и правила школы не слишком строгие), то выделите скулы бронзером.

Подчеркните брови по форме сверху и снизу специальными тенями, а остатками продукта заполните места на бровях, где меньше волос. Выбирайте оттенок теней наиболее приближенный к вашему естественному цвету бровей.

Если в вашей школе категорически запрещают слишком заметный макияж, то этап нанесения теней на веки стоит пропустить. В противном случае воспользуйтесь любимым оттенком теней и слегка покройте им веки, хорошо растушевывая продукт.

на веки стоит пропустить. В противном случае воспользуйтесь любимым оттенком теней и слегка покройте им веки, хорошо растушевывая продукт. Для здорового вида лица нанесите нежно-розовые румяна на щеки.

на щеки. Выразительный взгляд поможет создать тушь для ресниц, но вы также можете просто закрутить их специальными щипцами.

но вы также можете просто закрутить их специальными щипцами. Нюдовую помаду следует наносить на губы пальцами, чтобы получить натуральный эффект.

Смотрите видео, как сделать макияж в школу: