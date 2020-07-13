Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушиваться

Каждая женщина владеет арсеналом собственных секретов красоты. Они появляются методом проб и ошибок или о них можно узнать на просторах соцсетей. Однако не все эти бьюти-советы являются эффективными, а иногда бывают даже опасными.

Домашний уход доступен, но не всегда действенный. Поэтому следует внимательно выбирать ингредиенты для проведения бьюти-процедур дома. Cosmopolitan рассказал о том, каких советов следует избегать. Читайте также: Маслянистая, бронзовая, с веснушками: какой должна быть кожа летом Опасные бьюти советы Применять кокосовое масло вместо увлажняющего крема . Использование кокосового масла полезно для волос и сухой кожи тела. Однако регулярное увлажнение кожи лица этим маслом, как альтернативой специальному крему, является вредным, потому что со временем будут закупориваться поры и появляться высыпания.

. Использование кокосового масла полезно для волос и сухой кожи тела. Однако регулярное увлажнение кожи лица этим маслом, как альтернативой специальному крему, является вредным, потому что со временем будут закупориваться поры и появляться высыпания. Скрабирование лица соком лимона или лайма . Это вещество является слишком жестким для нежной кожи. Также лучи солнца на коже, в которую проник сок, будут провоцировать химические реакции. Поэтому есть возможность получить ожог, раздражение или гиперпигментацию.

. Это вещество является слишком жестким для нежной кожи. Также лучи солнца на коже, в которую проник сок, будут провоцировать химические реакции. Поэтому есть возможность получить ожог, раздражение или гиперпигментацию. Удаление ороговевших клеток кожи с помощью сахара, соли или соды. Перечисленные ингредиенты являются полезными для кожи тела, но не лица. Слишком крупные гранулы сахара, соли и соды имеют заостренные концы и могут легко повредить кожу.

Вредные бьюти-советы / Фото Pexels Лечение прыщей зубной пастой. Такой лайфхак может быть действенным, но существует также вероятность нанести вред своей коже. На участке, на который вы нанесете пасту, может появиться покраснение или раздражение.

Такой лайфхак может быть действенным, но существует также вероятность нанести вред своей коже. На участке, на который вы нанесете пасту, может появиться покраснение или раздражение. Использование яичного белка для "подтягивания" кожи . Рецептом из единого ингредиента пользовались еще поколения наших бабушек. Но в сыром белке содержатся бактерии сальмонелл. Они имеют свойство провоцировать инфекционные болезни.

. Рецептом из единого ингредиента пользовались еще поколения наших бабушек. Но в сыром белке содержатся бактерии сальмонелл. Они имеют свойство провоцировать инфекционные болезни. Лечение угрей детским кремом против опрелостей . Вещества, из которых состоят такие детские кремы, не предназначенные для взаимодействия с кожей лица. Среди них: минеральные масла, парафин, синтетический воск и другие.

. Вещества, из которых состоят такие детские кремы, не предназначенные для взаимодействия с кожей лица. Среди них: минеральные масла, парафин, синтетический воск и другие. Матирование кожи дезодорантом . Таким средством предлагают заменить праймер, пудру и матирующие салфетки. Однако дезодорант предназначен для борьбы с потом, а не с кожными жиром. В частности, он будет закупоривать поры и вызывать высыпания.

. Таким средством предлагают заменить праймер, пудру и матирующие салфетки. Однако дезодорант предназначен для борьбы с потом, а не с кожными жиром. В частности, он будет закупоривать поры и вызывать высыпания. Удаление черных пятнышек клеем . И этот совет также распространен в соцсетях, но опасен для вашего состояния кожи. Если вы попытаетесь лайфхак с клеем, то черных точек на лице не уменьшится, а вероятно появится еще и раздражение.

. И этот совет также распространен в соцсетях, но опасен для вашего состояния кожи. Если вы попытаетесь лайфхак с клеем, то черных точек на лице не уменьшится, а вероятно появится еще и раздражение. Тонирование лица спиртом. Сприт сможет победить жирный блеск на коже, но и влагу тоже. Как следствие, у вас будет сухая, стянутая и раздраженная кожа.

Не используйте спирт вместо тонера / Фото Pexels Лучший фиксатор макияжа – лак для волос. Ложное утверждение. Потому что специальный лак является действенным лишь для волос, а его воздействие на кожу исключительно негативное. После первого использования вы заметите шелушение кожи, раздражение и сухость на лице.