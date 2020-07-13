Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушиваться
Каждая женщина владеет арсеналом собственных секретов красоты. Они появляются методом проб и ошибок или о них можно узнать на просторах соцсетей. Однако не все эти бьюти-советы являются эффективными, а иногда бывают даже опасными.
Домашний уход доступен, но не всегда действенный. Поэтому следует внимательно выбирать ингредиенты для проведения бьюти-процедур дома. Cosmopolitan рассказал о том, каких советов следует избегать.
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Опасные бьюти советы
- Применять кокосовое масло вместо увлажняющего крема. Использование кокосового масла полезно для волос и сухой кожи тела. Однако регулярное увлажнение кожи лица этим маслом, как альтернативой специальному крему, является вредным, потому что со временем будут закупориваться поры и появляться высыпания.
- Скрабирование лица соком лимона или лайма. Это вещество является слишком жестким для нежной кожи. Также лучи солнца на коже, в которую проник сок, будут провоцировать химические реакции. Поэтому есть возможность получить ожог, раздражение или гиперпигментацию.
- Удаление ороговевших клеток кожи с помощью сахара, соли или соды. Перечисленные ингредиенты являются полезными для кожи тела, но не лица. Слишком крупные гранулы сахара, соли и соды имеют заостренные концы и могут легко повредить кожу.
Вредные бьюти-советы / Фото Pexels
- Лечение прыщей зубной пастой. Такой лайфхак может быть действенным, но существует также вероятность нанести вред своей коже. На участке, на который вы нанесете пасту, может появиться покраснение или раздражение.
- Использование яичного белка для "подтягивания" кожи. Рецептом из единого ингредиента пользовались еще поколения наших бабушек. Но в сыром белке содержатся бактерии сальмонелл. Они имеют свойство провоцировать инфекционные болезни.
- Лечение угрей детским кремом против опрелостей. Вещества, из которых состоят такие детские кремы, не предназначенные для взаимодействия с кожей лица. Среди них: минеральные масла, парафин, синтетический воск и другие.
- Матирование кожи дезодорантом. Таким средством предлагают заменить праймер, пудру и матирующие салфетки. Однако дезодорант предназначен для борьбы с потом, а не с кожными жиром. В частности, он будет закупоривать поры и вызывать высыпания.
- Удаление черных пятнышек клеем. И этот совет также распространен в соцсетях, но опасен для вашего состояния кожи. Если вы попытаетесь лайфхак с клеем, то черных точек на лице не уменьшится, а вероятно появится еще и раздражение.
- Тонирование лица спиртом. Сприт сможет победить жирный блеск на коже, но и влагу тоже. Как следствие, у вас будет сухая, стянутая и раздраженная кожа.
Не используйте спирт вместо тонера / Фото Pexels
- Лучший фиксатор макияжа – лак для волос. Ложное утверждение. Потому что специальный лак является действенным лишь для волос, а его воздействие на кожу исключительно негативное. После первого использования вы заметите шелушение кожи, раздражение и сухость на лице.