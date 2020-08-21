Несколько лет назад из бьюти-трендов 2000-х делали подборки неактуальных макияжей и причесок, которые не стоит воспроизводить на себе. Однако для индустрии красоты в 2020 характерным является возвращение тенденций из прошлого. Таким образом стразы, черная подводка на нижних веках, серебристые тени и многое другое снова в моде.

Преимуществом устаревших трендов является то, что их всегда можно усовершенствовать, и они снова будут на пике популярности. Wonderzine пишет, что благодаря новым косметическим продуктам, техникам создания макияжа и причесок, и современным аксессуарам тенденции 2000-х будут выглядеть по-другому.

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Бьюти-тренды 2000-х, которые вновь актуальны

Макияж глаз в стиле металлик: переливающиеся тени

В свое время поклонницей тренда была Бритни Спирс, которая продемонстрировала это своим макияжем в музыкальном видеоклипе "Oops!…I did it again". Металлический отблеск на веках снова в моде. Для его создания используйте хорошо пигментированные специальные тени. Что касается цвета, то можно экспериментировать с серебристыми, белыми и голубыми оттенками. Если сначала не решитесь покрыть веко такими тенями полностью, то попробуйте нарисовать цветные стрелки в стиле металлик.

Эффект влажных губ с помощью блеска

Матовые текстуры на губах медленно заменяют "влажные". Блески именно с таким эффектом были мегапопулярными в 2000-х. В частности, их наносили несколькими слоями даже поверх помады. В то время было сложнее соответствовать моде, потому что блески имели свойство растекаться, а волосы прилипать к губам. Однако усовершенствованные средства 2020-го являются качественными, поэтому их использование не принесет вам дискомфорта.

Контрастное мелирование, когда пряди другого цвета обрамляют лицо

В 2000-х делать контрастное мелирование, пользоваться наращенными прядями другого цвета, чем ваш естественный волос, было привычным делом. Однако со временем это стало одним из главных антитрендов. Понадобилось много лет, чтобы окрашивание в таком стиле вернуло свою актуальность. Теперь женщины не просто делают контрастное мелирование, а особое внимание придают прядям возле лица: брюнетки красят их в светлые оттенки, а блондинки – в темные, а потом, собирая все волосы сзади, оставляют локоны другого цвета выразительно обрамляющие лицо.

Черная подводка на нижних веках

20 лет назад, кроме показательной роскоши и блеска, в моде были поппанк и движения эмо. Они также стали основателями нескольких трендов. Среди них черные стрелки на нижних веках. Сегодня эксперты красоты рекомендуют нарисовать нижние веки черным цветом хотя бы ради эксперимента, чтобы почувствовать настроение тогдашней эпохи. Для удобства используйте специальную подводку-лайнер в темных оттенках.

Страз много не бывает: для лица и для волос

Два десятилетия назад Swarovski даже выпускали специальные временные татуировки из кристаллов в виде цветов, сердечек и в других формах. Последние одни показы продемонстрировали, что в наше время стразами можно украсить любой образ: добавляйте их на верхние и нижние веки, брови, скулы или дополните прическу яркими аксессуарами.