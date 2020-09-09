Инфлюенсеры в сфере красоты ежедневно становятся примером для других. Люди стремятся быть похожими на них, прислушиваются к их бьюти-советам, пользуются косметикой, которую рекламируют блогеры. Некоторые из них настолько популярны, что имеют многомиллионную аудиторию в инстаграме.

По случаю Международного дня красоты, который отмечают во всем мире 9 сентября, НВ сделал подборку из 8 блогеров, которые специализируются на бьюти-индустрии и вдохновляют миллионы людей своим примером.

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Популярные бьюти-блогеры

Кайли Дженнер

Звезда имеет 193 миллиона подписчиков на странице в инстаграме. Кайли известна по всему миру благодаря участию в популярном реалити-шоу "Семейство Кардашян" и собственной линейке досмотровой и декоративной косметики Kylie Cosmetics. Мнение предпринимательницы ценится в индустрии красоты.

Худа Каттан

Женщина стала популярной благодаря своим навыкам профессионального визажа и запуска собственного бьюти-бренда Huda beauty. У блогерши есть 2 аккаунта в инстаграме: рабочий и личный. На первой странице, где более 47 миллионов подписчиков, она публикует много уроков по созданию макияжа, а другую использует, чтобы больше делиться с подписчиками своей обыденной жизнью.

Кьяра Ферраньи

Итальянский модный блогер, модель и дизайнер сотрудничает с фэшн- и бьюти-брендами. Блог Кьяры The Blonde Salad, который она начала вести в 2009 году, помог ей стать известной. А уже в 2017 знаменитость возглавила список Forbes Top Fashion Influencers. За ее жизнью в инстаграме следят более 20 миллионов человек.

Зои Сагг

Британка начала свою деятельность в 2009 году в виде блога в инстаграме, а впоследствии у нее появилось несколько ютуб-каналов с многомиллионной аудиторией. Блог Зои, насчитывающий более 9 миллионов подписчиков, трансформировался в большой письменный "проект" Zoella. Она начала создавать коллаборации с различными брендами и запустила собственную линейку косметики. Кроме бьюти-тематики, блогерша делится своим lifestyle.

Камила Коельо

На инстаграм-странице бразильской блогера есть почти 9 миллионов подписчиков. Она делится с ними своими знаниями о красоте и модной индустрии. Девушка также является дизайнером и основательницей экологического люксового бренда косметики Elaluz. Она создает стильный и "солнечный" визуальный контент для своего блога.

Negin Mirsalehi

Блогершу голландского-иранского происхождения приглашают на все модные показы и предлагают ей место в первом ряду. Она попала в список Forbes 30 Under 30, основала бренд косметики Gisou и даже обладает пчелиным садом, из которого получает мед и прополис: ингредиенты служат сырьем для изготовления косметики. Благодаря безупречному чувству стиля Negin Mirsalehi за ней следят более 6 миллионов инстаграм-пользователей.

Эйми Сун

Девушка также была в списке Forbes 30 Under 30. Она сочетает блогерську деятельность с дизайном одежды, сочинительством и сотрудничеством с известными мировыми брендами. Работать над личным брендом Эйми помогает большая команда. Сейчас у нее 5,5 миллионов подписчиков в инстаграме.

Пэт Макграт

Британскую визажистку, аудитория которой в соцсети инстаграме более 3 миллионов, журнал Vogue называет одним из самых авторитетных экспертов красоты во всем мире. В частности, она была одной из 100 самых влиятельных людей Time. Пэт создала собственную линейку декоративной косметики и серию мастер-классов. Люди, которые подписаны на ее страницу, ищут там вдохновение для макияжа, уроки визажа и идеи для модных бьюти-образов.