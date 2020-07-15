Как омолодить лицо в домашних условиях: рецепты действенных масок

Женщины задумываются о старении еще в юном возрасте, когда в ближайшее время оно им не грозит. Однако стоит делать процедуры по уходу для омоложения сразу после первых признаков старения. Например, мимические морщины появляются после 20 лет, поэтому уже тогда следует принимать меры.

Победить старение невозможно. Но абсолютно реально его замедлить или хотя бы сделать не таким заметным на своем лице. Harper's Bazaar собрал рецепты действенных масок для омоложения. Читайте также: Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушиваться Омолаживающие маски Маска с алоэ. Алоэ содержит более 200 увлажняющих и питательных веществ, которые необходимы для того, чтобы замедлить старение кожи. Такая маска разглаживает неглубокие морщинки, увлажняет кожу и помогает избавиться от воспаления. Для ее приготовления вам нужно смешать сок алоэ с 1 столовой ложкой оливкового масла. Затем добавить к смеси 1 чайную ложку любимого питательного крема. Нанесите маску на лицо на 15 минут, а затем очистите его прохладной водой.

Алоэ содержит более 200 увлажняющих и питательных веществ, которые необходимы для того, чтобы замедлить старение кожи. Такая маска разглаживает неглубокие морщинки, увлажняет кожу и помогает избавиться от воспаления. Для ее приготовления вам нужно смешать сок алоэ с 1 столовой ложкой оливкового масла. Затем добавить к смеси 1 чайную ложку любимого питательного крема. Нанесите маску на лицо на 15 минут, а затем очистите его прохладной водой. Маска с глиной. Она поможет улучшить цвет лица, обогатит кожный покров кислородом, будет способствовать выведению токсинов. Самой эффективной считают маску из голубой глины. Ей свойственно очищать поры и разглаживать морщины. Вам необходимо будет развести 2 столовые ложки сухой глины теплой водой до однородной консистенции, добавьте в емкость еще 1 столовую ложку оливкового масла. Тщательно перемешайте все ингредиенты и распределите их по коже лица, а через 20 минут смойте. View this post on Instagram A post shared by ????? ♡ (@yulya_teddy) on Apr 6, 2020 at 6:35am PDT Маска с зеленым чаем. Благодаря антиоксидантам в составе чая такая маска должна тонизировать кожу и маскировать на коже следы стресса и усталости. Чтобы ее приготовить, вам нужно сварить крепкого чая и дать ему настояться 10 минут. Смочите в жидкости ватные диски и положите их на лицо. Сверху накиньте хлопковое полотенце и держите так, пока маска не остынет.

Благодаря антиоксидантам в составе чая такая маска должна тонизировать кожу и маскировать на коже следы стресса и усталости. Чтобы ее приготовить, вам нужно сварить крепкого чая и дать ему настояться 10 минут. Смочите в жидкости ватные диски и положите их на лицо. Сверху накиньте хлопковое полотенце и держите так, пока маска не остынет. Средство для кожи вокруг глаз. Именно на этом участке больше всего отражаются возрастные изменения. Предотвратить появление темных кругов и "мешков" под глазами, морщин и дряблости поможет специальная домашняя маска. Смешайте в блендере половину мякоти авокадо, половину свежего огурца и 1 чайную ложку льняного масла. Смесь нужно нанести на кожу под глазами и смыть через 20 минут. Важно помнить: наносите маску только на очищенную кожу, при нанесении не растягивайте кожу, смывайте остатки прохладной водой, а после процедуры используйте увлажняющий крем для лица.