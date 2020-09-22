Техника окрашивания "омбре" уже несколько лет не теряет актуальности среди длинноволосых красавиц. Когда осенью хочется обновить свой имидж, но на кардинальные изменения не решаетесь, то частичное окрашивание длины в стиле омбре может стать идеальным решением.