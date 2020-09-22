В любой непонятной ситуации – омбре: как модно покрасить темные волосы
Техника окрашивания "омбре" уже несколько лет не теряет актуальности среди длинноволосых красавиц. Когда осенью хочется обновить свой имидж, но на кардинальные изменения не решаетесь, то частичное окрашивание длины в стиле омбре может стать идеальным решением.
Главным преимуществом омбре является то, что оно подходит абсолютно всем, независимо от длины и цвета ваших волос. Однако Marie Claire поделился идеями для омбре для брюнеток.
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Какое омбре сделать на темных волосах
Окуните концы волос в кремовую карамель
От черного цвета до ледяного голубого омбре
Фаворит знаменитостей: универсальное каштаново-коричневое омбре
Билет к стильному окрашиванию: серебристое омбре
На пути к блондинке
Таинственный эффект: черный, который плавно переходит в фиолетовый
Сочетание каштанового и красного оттенков
Глибокий темно-зелений доповнює блискучий чорний
Контрастный переход от черного до белокурого
Яркие оттенки красного, персикового и розового для омбре на густых темных волосах
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