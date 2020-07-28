Многие женщины применяют оливковое масло для рутины ухода за волосами. Они считают, что продукт поможет увлажнить их локоны и напитать кожу головы. Однако стоит больше узнать о влиянии оливкового масла на волосы, прежде чем им пользоваться в косметических целях.

История убеждает, что оливковое масло для ухода использовали еще в Древней Греции и Египте времен Клеопатры. Женский портал tochka.net также рекомендует попробовать косметические продукты с его содержанием и больше рассказывает о пользе оливкового масла для волос.

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Польза оливкового масла для волос

Старый, но проверенный способ достижения красоты является действительно эффективным. Благодаря богатому содержанию таких полезных кислот, как олеиновая, линолевая и пальмитиновая, и витаминов A, E, D оливковое масло способствует мягкости волос, уменьшению ломкости и делает более легким процесс укладки, поскольку локоны будут послушными.

Трихологи не отрицают пользу оливкового масла для волос, которое питает их и помогает защитить от чрезмерного поглощения влаги. Однако обладательницам сухих и тонких волос не стоит злоупотреблять таким методом ухода за волосами. Потому что продукт перегружает слабые волосы, что еще больше ухудшит их состояние.

Особенности ухода за волосами / Фото Unsplash

Будут ли волосы расти интенсивнее от оливкового масла

Ученые исследовали свойства олеуропеина, который является одним из компонентов в составе оливкового масла. Они доказали, что вещество действительно ускоряет рост волос. Однако исследование проводили на лабораторных мышах, поэтому утверждать о его действии на волосы человека однозначно нельзя.

Можно ли наносить оливковое масло на корни волос

Оливковое масло может спровоцировать появление перхоти на коже головы. Сая Обаян, доктор медицинских наук, сертифицированный советом дерматологов, говорит, что желательно совсем отказаться от нанесения оливкового масла на прикорневую часть волос. Однако, если существует необходимость применить его на кожу головы, то стоит это делать нечасто и в небольшом количестве.

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Какое оливковое масло полезно для волос

Выбирайте нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима. Для большей эффективности можно сочетать его с касторовым, репейным или кокосовым маслами. Если вы решили приобрести в косметическом магазине уходовую косметику с содержанием оливкового масла, то убедитесь, что там его большое количество.

Рафинированное оливковое масло, которое предназначено для жарки, для ухода за волосами использовать нельзя.

Использование оливкового масла для ухода за волосами / Фото Pexels

Оливковое масло можно применять для волос, если: