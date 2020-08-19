Американская фотомодель Кайя Гербер не так давно из брюнетки перевоплотилась в блондинку. На этом эксперименты девушки с ее имиджем не закончились. Недавно 18-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера самостоятельно в домашних условиях покрасила свои волосы в яркий цвет и сняла весь процесс на видео.

Кайя Гербер обожает эксперименты с волосами. Она часто меняет стрижку и цвет шевелюры. В последние летние дни модель решилась на яркое перевоплощение – покрасилась в розовый цвет. Процессом окрашивания и результатом девушка поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.

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Месяц назад Кайя Гербер решила не оставаться в стороне от главного летнего тренда. Поэтому, как и Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски, Милли Бобби Браун и другие звезды, стала полноценной блондинкой в теплом оттенке. Перед этим у Кайи был натуральный темно-русый цвет волос, а впоследствии шоколадные пряди изменились на свету.

"Я стала розовой", – написала американская модель в описании к видео с процессом покраски. Она решилась самостоятельно изменить цвет волос из нежного белокурого в яркий розовый, консультируясь с hair-экспертом по видеосвязи. Guido Palau, который помогал Кайе, назвал это "Zoom-цветовая сессия".

Видео, которое опубликовала модель, длится 7 минут 32 секунды, но на самом деле она потратила целый час, чтобы достичь желаемого цвета. Кайя поблагодарила своему колористу за то, что он помог ей пройти через приключения с волосами во время карантина. Девушка отметила, что теперь она по-другому смотрит на его ремесло. Потому что эта работа не такая легкая, как кажется на первый взгляд.

Розовый-панк. Смотрите мой IGTV, чтобы увидеть, как Guido Palau отдаленно и творчески воплощал мои мечты стать розовой,

– уже к фотографии с полученным результатом добавила Кайя Гербер.

Эксперты в теме волос прогнозируют розовому оттенку, в который покрасилась Кайя Гербер, наибольшую популярность в следующем сезоне. Девушка довольна результатом своих стараний, как и ее поклонники, которые выразили свое восхищение новым имиджем звезды в комментариях к публикациям: "Ты меняешь цвет волос со скоростью света! Прекрасно".