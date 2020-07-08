Один из самых сознательных экологических брендов: новая инициатива Garnier

Garnier – это бренд на массовом рынке французской косметической компании l'Oreal, который изготавливает косметику для ухода за кожей и волосами. Недавно его представители объявили о новой инициативе по развитию бренда, которая предусматривает уменьшение негативного влияния на планету.

Garnier назвал план развития своей деятельности на следующие 5 лет "Зеленой инициативой". Если бренду удастся воплотить задуманное, то он станет одним из наиболее сознательных и экологических производителей досмотровой косметики. Vogue рассказал подробнее, какие цели стоят перед Garnier.

Важно знать: Как спасти планету с помощью сознательного потребления экологических косметических продуктов

Прежде всего компания Garnier собирается экономить 37 тысяч тонн пластика ежегодно. Производители косметики будут использовать для упаковок "нулевой пластиковый материал" к 2015 году, который не будет вредить окружающей среде. В частности, упаковки для косметики бренда Garnier будут многократными и доступными для повторного использования.

Чтобы потребители могли понимать, насколько надежными и безопасными для планеты являются продукты, которые они покупают, Garnier станет первым брендом группы L'Oreal, у которого будет маркировка с определением экологического и социального влияния продукции на среду. В системе планируют присваивать каждому продукту показатель устойчивости от A до E (соответственно показатель A указывает на первоклассный уровень качества продукта). Оценивать будут различные критерии, начиная от создания и транспортировки ингредиентов сложности переделки уже готового средства. Таким образом для своих клиентов компания хочет облегчить жизнь, чтобы объяснения касательно экологичности косметики не были такими запутанными, как обычно.

Первым шагом к осуществлению обещанного стал запуск подборки новых продуктов Garnier для ухода в картонной упаковке, что уже уменьшило выбросы пластика в окружающую среду.