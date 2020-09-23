Как быстро очистить организм от токсинов: советы для детокса в домашних условиях
Внешняя красота зависит от вашего внутреннего состояния здоровья. Если в организме много вредных токсинов, то состояние кожи и волос будет ухудшаться. Поэтому периодически от них нужно избавляться. Для очистки от токсинов существует детокс. Однако не всегда на него нужно тратить больше нескольких недель и придерживаться строгой диеты. Можно сделать это быстро.
Диетологи убеждены, что можно улучшить свое внутреннее состояние благодаря детоксу всего за 24 часа, пишет Harper's Bazaar. Чтобы детокс был действенным, необходимо соблюдать 5 простых правил.
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Как провести детокс в домашних условиях
- Здоровый полноценный сон. Эксперты считают, что человеку нужно спать примерно 10 часов: с 23:00 до 9:00. Таким образом организм будет сбалансировано работать и накапливать меньше токсинов.
- Выпивать стакан воды. Выработайте привычку каждое утро и каждый вечер выпивать по одному стакану чистой минеральной воды без газа. После сна организм требует восстановления водного баланса, ведь всю ночь провел без живительной влаги.
- Домашний стретчинг. Полезную растяжку тела можно устроить и дома. Специалисты рекомендуют по 5 минут тратить на легкую разминку с интервалом в 3 часа. Таким образом вы сможете уменьшить чувство усталости и боли в мышцах, а также избавиться от лишних калорий.
- Травяной чай. Ежедневно нужно выпивать хотя бы 1 чашку чая с очищающими свойствами. В частности, необходимо, чтобы он обладал лимфодренажным эффектом. Кроме очистки, детокс-чай помогает преодолеть чувство голода.
- Временный абсолютный отказ от алкоголя. Если вы привыкли за ужином выпивать 1 бокал вина для улучшения аппетита, то на период детоксикации организма следует отказаться от этой привычки. Ведь вино является токсином, который нередко становится причиной отеков на лице утром. В качестве альтернативы, попробуйте пить свежевыжатый сок или смузи.
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