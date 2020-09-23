Внешняя красота зависит от вашего внутреннего состояния здоровья. Если в организме много вредных токсинов, то состояние кожи и волос будет ухудшаться. Поэтому периодически от них нужно избавляться. Для очистки от токсинов существует детокс. Однако не всегда на него нужно тратить больше нескольких недель и придерживаться строгой диеты. Можно сделать это быстро.