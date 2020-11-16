Обветренные и сухие губы: как ухаживать за ними зимой, чтобы избежать трещин
Зимой тонкая и нежная кожа губ больше подвергается негативному воздействию холодного и морозного ветра. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы губы не обветривались и на них не возникали неприятные трещины, которые вызывают лишний дискомфорт.
Губам в холодное время года нужен особый уход. Поэтому стоит предотвратить появление сухости и трещинок, пишет Harper's Bazaar.
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Как избежать обветривания губ зимой
- Пользуйтесь гигиенической помадой. Каждый раз перед тем, как выйти на улицу зимой, нанесите увлажняющий косметический продукт на губы, который будет служить защитной пленкой губам от ветра. В холодное время стоит пользоваться гигиенической помадой с плотной текстурой на основе воска или масел.
- Применяйте ночную маску для губ. Благодаря тому, что средство будет действовать в течение всей ночи, он эффективно поможет заживить трещинки на губах. Чтобы сделать маску для губ самостоятельно, смешайте кокосовое масло с коричневым сахаром, и нанесите смесь перед сном. Также вы можете воспользоваться обычным бальзамом.
- Не используйте стойкие помады. Зимой стоит отказаться от помад, которые сушат губы. Стойкие средства для макияжа губ содержат больше ингредиентов, которые способствуют сухости кожи, а также глубже проникают в дерму, в результате чего со временем появляются трещины. В частности, всегда готовьте кожу губ к нанесению помады: скрабируйте 1-2 раза в неделю и увлажняйте.
- Витамин A для здоровья губ. Чтобы кожа губ была в хорошем состоянии зимой, нужно заботиться о ней изнутри. Витамин A и продукты, которые его содержат, могут помочь. Для этого следует употреблять витаминные добавки и такие продукты, как свекла, морковь, облепиха и фрукты оранжевого цвета. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.
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