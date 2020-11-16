Зимой тонкая и нежная кожа губ больше подвергается негативному воздействию холодного и морозного ветра. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы губы не обветривались и на них не возникали неприятные трещины, которые вызывают лишний дискомфорт.

Губам в холодное время года нужен особый уход. Поэтому стоит предотвратить появление сухости и трещинок, пишет Harper's Bazaar. Читайте также: Как эффективно и быстро убрать покраснение с лица: полезные советы Как избежать обветривания губ зимой Пользуйтесь гигиенической помадой. Каждый раз перед тем, как выйти на улицу зимой, нанесите увлажняющий косметический продукт на губы, который будет служить защитной пленкой губам от ветра. В холодное время стоит пользоваться гигиенической помадой с плотной текстурой на основе воска или масел.

Каждый раз перед тем, как выйти на улицу зимой, нанесите увлажняющий косметический продукт на губы, который будет служить защитной пленкой губам от ветра. В холодное время стоит пользоваться гигиенической помадой с плотной текстурой на основе воска или масел. Применяйте ночную маску для губ. Благодаря тому, что средство будет действовать в течение всей ночи, он эффективно поможет заживить трещинки на губах. Чтобы сделать маску для губ самостоятельно, смешайте кокосовое масло с коричневым сахаром, и нанесите смесь перед сном. Также вы можете воспользоваться обычным бальзамом. View this post on Instagram A post shared by Nico (@nico.potur) Не используйте стойкие помады. Зимой стоит отказаться от помад, которые сушат губы. Стойкие средства для макияжа губ содержат больше ингредиентов, которые способствуют сухости кожи, а также глубже проникают в дерму, в результате чего со временем появляются трещины. В частности, всегда готовьте кожу губ к нанесению помады: скрабируйте 1-2 раза в неделю и увлажняйте.

Зимой стоит отказаться от помад, которые сушат губы. Стойкие средства для макияжа губ содержат больше ингредиентов, которые способствуют сухости кожи, а также глубже проникают в дерму, в результате чего со временем появляются трещины. В частности, всегда готовьте кожу губ к нанесению помады: скрабируйте 1-2 раза в неделю и увлажняйте. Витамин A для здоровья губ. Чтобы кожа губ была в хорошем состоянии зимой, нужно заботиться о ней изнутри. Витамин A и продукты, которые его содержат, могут помочь. Для этого следует употреблять витаминные добавки и такие продукты, как свекла, морковь, облепиха и фрукты оранжевого цвета. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом.