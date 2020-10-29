Дата на календаре становится все ближе к 31 октября – Хеллоуину. Если вы еще не определились с образом, то, возможно, вам понравятся идеи в стиле Красной Королевы или Чеширского кота из сказки "Алиса в стране чудес", или макияж женщины-скелета Катрин, когда вы увидите на видео, как его можно воспроизвести самостоятельно.

Образы вампиров, кошек и ведьм немного устарели для празднования Хэллоуина. В 2020 году можно выделиться с помощью оригинально-устрашающего макияжа в стиле других героев. Новый канал поделился видео, на котором бьюти-блогеры демонстрируют, как создать эпатажный образ для тематической вечеринки.

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Эффектные образы на Хэллоуин

Женщина-скелет Катрин

Макияж в стиле Катрин, которая является персонажем родом из Мексики, со временем претерпел много разнообразий по всему миру. Чтобы в ночь на Хэллоуин выглядеть страшно и прекрасно одновременно, макияж женщины-скелета вам в помощь. За "вау"-эффект от своих друзей можете не волноваться. Преимущество такого образа в том, что его легко воспроизвести, но будет выглядеть он так, словно его создавал настоящий профессионал.

Красная Королева

На макияж в стиле этой героини бьюти-блогера вдохновила сказка "Алиса в стране чудес". Образ должен понравиться всем поклонникам сказочного мира. Чтобы он выглядел совершенным, дополните мейк-ап ярким париком и пышным платьем. Процесс создания макияжа радует своей простотой: синие тени на веки, высокие черные брови, красное сердечко на губах, и вы моментально превращаетесь в капризную карточную Королеву.

Чеширский кот

Из той же сказки пришел Чеширский кот. Эффектный и гламурный макияж можно дополнить ярко-голубыми линзами. Именно они придадут образу особой магичности. Такой мейк-ап требует времени и сконцентрированности на работе, но результат того стоит.

Дополнительное лицо

Чтобы не тратить много времени на создание оригинального образа, существует замечательная альтернатива – нарисовать еще одно лицо на своем. Такой макияж не требует дополнений. Чтобы воспроизвести предложенный вариант, вам хватит той косметики, которой пользуетесь ежедневно.

Мейк-ап в стиле Pop Art

Хотите быть той героиней, которая будто сошла с глянцевых страниц популярного комикса, то сделайте Pop Art макияж. Для Хэллоуина это именно то, что нужно. Он не только неординарен, но и популярен в 2020 году.

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