Американская актриса известна главной ролью в сериале "Эйфория", Зендая отказывается менять стиль в мрачный осенний, поэтому поделилась со своими поклонниками идеей, как можно продлить ощущение лета с помощью оригинальной прически и макияжа, который освежает лицо.

За инстаграм-страницей звезды следят более 78 миллионов человек. Зендая любит экспериментировать со своими образами. Один из последних очень жаркий и летний несмотря на то, что на календаре уже сентябрь.

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На День труда Зендая создала оригинальный образ с помощью прически в виде афрокосичок. Актриса превратила свои вьющиеся непослушные волосы в гладкую и блестящую прическу. Можем предположить, что косичек на голове Зендеи несколько десятков.

Таким образом звезда хотела продемонстрировать, что ей трудно отказываться от летних теплых дней и она ловит последние лучи солнца. Она вдохновила своих подписчиков повторить трендовую прическу и макияж, которые могут освежить осенние будни. Это отметили ее фанаты в комментариях.

Известная актриса соединила тугие косички из темных волос, естественный макияж: безупречную сияющую кожу, аккуратно зачесанные брови, блеск на губах и тушь на ресницах в легкий непринужденный образ, который вдохновляет его повторить.

Если вдруг вы захотите продлить жаркое лето еще на несколько дней, попробуйте повторить идею прически и макияжа непревзойденной Зендаи.