Самоизоляция вдохновила много знаменитостей на кардинальные и оригинальные изменения имиджа. Многие из них сделали стрижку или покрасили волосы в трендовый цвет. Однако индийская модель и актриса Приянка Чопра решила лишь стильно обновить прическу в новом осеннем сезоне.

Обновленная прическа Приянки Чопры может стать удачным и модным решением, если вы хотите перемен и хотите стильно выглядеть, но не решаетесь на кардинальные перевоплощения. Звезда опубликовала фото в новом имидже на своей Инстаграм-странице, где у нее более 57 миллионов подписчиков.

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Мисс Мира 2000 года Приянка Чопра отказалась от трендового окрашивания волос пастельно-розовым цветом. Звезда обновила свою прическу для осеннего сезона с помощью "рваной" челки. Она дебютировала со стильной челкой и изящным карамельным блеском на прядях волос в видео в Инстаграме на выходных.

Впоследствии Приянка продемонстрировала обновленную прическу на других селфи, среди них фото с мужем Ником Джонасом. К одной из фотографий знаменитость добавила описание: "Новые волосы, безразлично". Ее сторонники положительно оценили изменения и отметили в комментариях, что она выглядит невероятно мило и у них даже нет слов, которыми можно бы было выразить свое восхищение.

В частности, на снимках Приянка Чопра демонстрирует, насколько универсальной является челка. Ведь его можно укладывать по-разному. Текстурированная челка, как у актрисы, способна полностью изменить ваш внешний вид. Однако при этом вам не придется значительно менять длину волос.

Также такой вариант прически является удачным для осенней поры, хоть и был одним из hair-трендов лета 2020. Осенью челка в рваном стиле не будет прилипать ко лбу из-за высокой температуры, поэтому вы сможете увидеть все его преимущества.