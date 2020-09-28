Как обмануть возраст: привычки, которые помогут вам выглядеть моложе
Доказательством вечной молодости являются примеры внешности Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Шэрон Стоун или Дженнифер Энистон. Это женщины, которые выглядят довольно молодыми на свой возраст. Конечно, в этом им помогают не только генетика, но и полезные бьюти-привычки.
Возраст можно обмануть, и выглядеть молодо и привлекательно, независимо от возраста. Cosmopolitan поделился привычками, которые помогают женщинам бороться со старением.
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Как выглядеть молодо
- Полноценный здоровый сон. Когда вам 20, то бессонная ночь не столь отображается на вашем внешнем виде, чем тогда, когда вам больше 35. Женщины, которые выглядят молодо, а не жертвуют сном ради сомнительных вечеринок или еще одной серии любимого сериала. Недостаток сна негативно влияет на состояние кожи.
- Как можно больше воды. Обычно, когда папарацци фиксируют Риз Уизерспун на улице во время прогулки или тренировки, в руке она держит бутылку воды. Ведь надлежащая гидратация – это залог упругой кожи. Таким образом вы сможете надолго сохранить молодой вид. Джей Ло также выбирает обычную воду, а не сладкие соки, чай или кофе.
- Средства с SPF. Солнцезащитными кремами нужно пользоваться как зимой, так и летом, если вы хотите продлить молодость своей кожи. Для удобства перед нанесением макияжа используйте SPF-защиту в формате спрея или рассыпчатой пудры.
- Сознательное потребление еды. Женщины, которым удается долго оставаться молодыми, не позволят себе употреблять вредные продукты. Они прислушиваются к своему организму и балансируют между "хочется" и "нельзя".
- Остерегаться радикальных изменений во внешности. С течением лет стоит взвесить все "за" и "против", прежде чем сделать короткую стрижку или покрасить волосы в необычный цвет. Например, Эль Макферсон или Дженнифер Энистон сохраняют свой постоянный образ уже много лет. Они лишь корректируют оттенок волос делают удачный мейк-ап, который может освежить их кожу, выделить взгляд и скрыть мелкие недостатки.
- Хранение позитивного настроения. Улыбка добавляет красоты лицу в любом возрасте. А хмурое выражение лица визуально вас старит. Поэтому следует всегда оставаться в гармонии с собой и с окружающей средой.
- Не стоит примерять на себя образ "зрелой женщины" преждевременно. Женщины, которые стремятся быть молодыми всегда, открыты для новых эмоций и впечатлений. Поэтому, если вам предложили что-то новое, то не отказывайтесь, опираясь на возраст.
- Знание о вещах, которые могут старить. Чтобы иметь молодой вид, не стоит визуально добавлять себе лет определенными вещами. Например: натуральный мех, колье с жемчугом на шее, объемные укладки с использованием большого количества лака – обременяют ваш образ. Зато выбирайте стильные пуховики, украшения из белого золота и легкие локоны на волосах.
- Умение создавать правильный макияж. Вам подойдет стиль "макияж без макияжа". Выбирайте легкие тональные основы, нежно-розовые кремовые румяна, тени для век натуральных оттенков. Вам следует отказаться от насыщенного smoky eyes и чрезмерного пудрирования кожи.
- Помните о значимости чувства юмора. Не стоит сосредотачиваться на каждом появлении новой морщины. Наслаждайтесь жизнью, как это делают Хелен Миррен или Мэрил Стрип.
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