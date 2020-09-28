Доказательством вечной молодости являются примеры внешности Дженнифер Лопес, Риз Уизерспун, Шэрон Стоун или Дженнифер Энистон. Это женщины, которые выглядят довольно молодыми на свой возраст. Конечно, в этом им помогают не только генетика, но и полезные бьюти-привычки.