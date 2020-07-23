Обезвоживание, пигментация, шелушение, тусклость: как избавиться от проблем с кожей дома
Некоторые проблемы с кожей возникают неожиданно и не всегда являются серьезными. Поэтому от них можно легко избавиться с помощью простых советов и домашней маски. Если вашу кожу беспокоит обезвоженность, пигментация, шелушение или тусклость, то не стоит их игнорировать.
Некоторые ингредиенты из вашего холодильника могут быть полезными не только для потребления, но и для косметического использования. Vogue поделился эффективными средствами для ухода за кожей лица, которые можно приготовить в домашних условиях.
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Как питать обезвоженную кожу
Маска из авокадо, который богат витаминами A, C и E, способствует регенерации кожи. Также она является отличным средством против сухости и тусклости кожи: смягчает ее и предотвращает появление тонких линий на лице и морщин. Чтобы получить лучший эффект, выбирайте спелое авокадо. Масло даст коже влагу, а йогурт (не используйте ароматизированный) поможет маске приобрести необходимую консистенцию.
Что вам понадобится?
- 2 столовые ложки натурального йогурта;
- 1 чайная ложка оливкового масла;
- половинка авокадо;
- 1 столовая ложка меда.
Все ингредиенты нужно перемешать в одной емкости. Затем нанесите смесь на лицо толстым слоем и оставьте на 20 минут. Удалите остатки маски теплой водой. Повторять процедуру следует не чаще 1 раза в неделю.
Как наносить маску на кожу лица / Фото Pexels
Как лечить гиперпигментацию
Такая неприятность может вас постигнуть в любой момент. Потому что темные пятна на лице иногда остаются даже после прыщей. Поэтому вам как можно скорее стоит выровнять тон кожи и вернуть ей сияющий эффект.
Этим рецептом маски против пигментации пользовались в индийских церемониях Халди. С помощью противовоспалительной и антиоксидантной специи куркумы бактерий на коже станет меньше, поврежденные участки заживут, а темные следы исчезнут. Также в составе маски есть натуральный цинк, который лечит прыщи, очищает поры, а молочная кислота мягко отшелушивает ороговевшую кожу, придает ей здоровый оттенок и выравнивает тон.
Что вам понадобится?
- 1 столовая ложка нута;
- 1/2 чайной ложки куркумы;
- 1 чайная ложка йогурта;
- 1 чайная ложка меда Манука.
Все компоненты необходимо смешивать в одном сосуде, пока не образуется однородная консистенция, как у пасты. Контролируйте плотность смеси добавлением йогурта. То, что получите после перемешивания, оставьте в холодильнике на 45 минут. Наносить маску нужно на предварительно очищенную кожу, и оставлять на 1 час.
Когда начнете удалять маску с лица, то смочите ее теплой водой, а затем ватным диском, смоченным в мицеллярной воде или тонере, протрите лицо и шею. Повторять процедуру можно до 3 раз в неделю.
Как приготовить маску для лица в домашних условиях / Фото Unsplash
Как отшелушивать и увлажнять сухую кожу
Средства с эксфолиантами обычно предназначены для комбинированной и жирной кожи. Однако скраб для сухой и чувствительной можно создать самостоятельно в домашних условиях. Банан и овсянка – ингредиенты, которые чрезвычайно полезны для кожи. В составе овсянки есть антиоксиданты. Они способствуют заживлению кожных заболеваний и защищают кожу от негативного воздействия внешних факторов. Текстура этих круп является безопасной для применения на чувствительной коже. А банан увлажнит лицо и придаст ему свежесть и блеск.
Что вам понадобится?
- 1/2 спелого банана;
- 1 столовая ложка молотых овсяных круп;
- 1 чайная ложка меда;
- 1 столовая ложка молока.
Банан нужно размять вилкой. К нему добавьте все остальные ингредиенты и перемешивайте до однородной консистенции. Густоту регулируйте добавлением йогурта. На коже маску следует держать не более 15 – 20 минут. Смывайте ее теплой водой, а процедуру повторяйте еженедельно по 1 разу.
Правильный уход за кожей лица / Фото Pexels
Как осветлить тусклую кожу
Факторы, которые приводят кожу к тусклому состоянию, бывают разнообразными. Среди них даже недосыпание и стресс. Но нежный скраб и маска могут поспособствовать восстановлению здорового цвета вашей дермы. Мед обладает антисептическими и антимикробными свойствами, поэтому благодаря использованию средств с его содержанием рубцы и бактерии исчезнут с лица. Небольшое количество корицы в маске будет эффективно для усиления циркуляции крови и удаления отмерших частичек кожи.
Что вам понадобится?
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 1/2 куркумы;
- 2 столовые ложки меда Манука.
Смешайте все ингредиенты в емкости, которую можно хранить в холодильнике (удобнее приготовить маску раз и впоследствии повторно ее использовать). Смесь наносите на чистую кожу тонким слоем и оставьте на 20 минут. После смойте теплой водой и вытрите лицо. Также не забывайте об успокаивающем и увлажняющем креме. Ритуал можно повторять дважды в неделю.