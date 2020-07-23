Некоторые проблемы с кожей возникают неожиданно и не всегда являются серьезными. Поэтому от них можно легко избавиться с помощью простых советов и домашней маски. Если вашу кожу беспокоит обезвоженность, пигментация, шелушение или тусклость, то не стоит их игнорировать.

Некоторые ингредиенты из вашего холодильника могут быть полезными не только для потребления, но и для косметического использования. Vogue поделился эффективными средствами для ухода за кожей лица, которые можно приготовить в домашних условиях.

Для вас будет полезно: Обливание холодной водой и минимум косметики: как скандинавки берегут свою красоту

Как питать обезвоженную кожу

Маска из авокадо, который богат витаминами A, C и E, способствует регенерации кожи. Также она является отличным средством против сухости и тусклости кожи: смягчает ее и предотвращает появление тонких линий на лице и морщин. Чтобы получить лучший эффект, выбирайте спелое авокадо. Масло даст коже влагу, а йогурт (не используйте ароматизированный) поможет маске приобрести необходимую консистенцию.

Что вам понадобится?

2 столовые ложки натурального йогурта;

1 чайная ложка оливкового масла;

половинка авокадо;

1 столовая ложка меда.

Все ингредиенты нужно перемешать в одной емкости. Затем нанесите смесь на лицо толстым слоем и оставьте на 20 минут. Удалите остатки маски теплой водой. Повторять процедуру следует не чаще 1 раза в неделю.



Как наносить маску на кожу лица / Фото Pexels

Как лечить гиперпигментацию

Такая неприятность может вас постигнуть в любой момент. Потому что темные пятна на лице иногда остаются даже после прыщей. Поэтому вам как можно скорее стоит выровнять тон кожи и вернуть ей сияющий эффект.

Этим рецептом маски против пигментации пользовались в индийских церемониях Халди. С помощью противовоспалительной и антиоксидантной специи куркумы бактерий на коже станет меньше, поврежденные участки заживут, а темные следы исчезнут. Также в составе маски есть натуральный цинк, который лечит прыщи, очищает поры, а молочная кислота мягко отшелушивает ороговевшую кожу, придает ей здоровый оттенок и выравнивает тон.

Что вам понадобится?

1 столовая ложка нута;

1/2 чайной ложки куркумы;

1 чайная ложка йогурта;

1 чайная ложка меда Манука.

Все компоненты необходимо смешивать в одном сосуде, пока не образуется однородная консистенция, как у пасты. Контролируйте плотность смеси добавлением йогурта. То, что получите после перемешивания, оставьте в холодильнике на 45 минут. Наносить маску нужно на предварительно очищенную кожу, и оставлять на 1 час.

Лайфхак: чтобы не запачкать руки куркумой и избежать ее попадания под ногти, наносите маску в перчатках.

Когда начнете удалять маску с лица, то смочите ее теплой водой, а затем ватным диском, смоченным в мицеллярной воде или тонере, протрите лицо и шею. Повторять процедуру можно до 3 раз в неделю.



Как приготовить маску для лица в домашних условиях / Фото Unsplash

Как отшелушивать и увлажнять сухую кожу

Средства с эксфолиантами обычно предназначены для комбинированной и жирной кожи. Однако скраб для сухой и чувствительной можно создать самостоятельно в домашних условиях. Банан и овсянка – ингредиенты, которые чрезвычайно полезны для кожи. В составе овсянки есть антиоксиданты. Они способствуют заживлению кожных заболеваний и защищают кожу от негативного воздействия внешних факторов. Текстура этих круп является безопасной для применения на чувствительной коже. А банан увлажнит лицо и придаст ему свежесть и блеск.

Что вам понадобится?

1/2 спелого банана;

1 столовая ложка молотых овсяных круп;

1 чайная ложка меда;

1 столовая ложка молока.

Банан нужно размять вилкой. К нему добавьте все остальные ингредиенты и перемешивайте до однородной консистенции. Густоту регулируйте добавлением йогурта. На коже маску следует держать не более 15 – 20 минут. Смывайте ее теплой водой, а процедуру повторяйте еженедельно по 1 разу.



Правильный уход за кожей лица / Фото Pexels

Как осветлить тусклую кожу

Факторы, которые приводят кожу к тусклому состоянию, бывают разнообразными. Среди них даже недосыпание и стресс. Но нежный скраб и маска могут поспособствовать восстановлению здорового цвета вашей дермы. Мед обладает антисептическими и антимикробными свойствами, поэтому благодаря использованию средств с его содержанием рубцы и бактерии исчезнут с лица. Небольшое количество корицы в маске будет эффективно для усиления циркуляции крови и удаления отмерших частичек кожи.

Что вам понадобится?

1/2 чайной ложки корицы;

1/2 куркумы;

2 столовые ложки меда Манука.

Смешайте все ингредиенты в емкости, которую можно хранить в холодильнике (удобнее приготовить маску раз и впоследствии повторно ее использовать). Смесь наносите на чистую кожу тонким слоем и оставьте на 20 минут. После смойте теплой водой и вытрите лицо. Также не забывайте об успокаивающем и увлажняющем креме. Ритуал можно повторять дважды в неделю.