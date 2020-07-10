Нужно ли пользоваться увлажняющими средствами для жирной кожи: объяснение специалиста

За каждым типом кожи нужен специальный уход. Бытует распространенное мнение, что для жирной кожи нельзя использовать увлажняющие средства, потому что они способствуют еще большему выделению масел. Однако у эксперта по этому вопросу немного другое мнение.

Жирную кожу можно определить по неестественному блеску на лице. Кожа становится жирной из-за неправильного ухода, плохого питания или просто вам генетически передался такой тип. Также большинство женщин считают, что увлажняющие средства способствуют появлению жирного блеска на их лице. Stylist спросил, действительно ли это так, у доктора Джасхарена Мидхи, который специализируется на исследовании кожи.

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Нужно ли пользоваться увлажняющим кремом, если у вас жирная кожа

Эксперт Мидха говорит, что избыток масел в коже может быть спровоцирован множеством причин. Среди них также: повышенная температура тела, гормональные изменения, диета. Однако увлажняющий крем важно использовать для всех типов кожи. Доктор отмечает, что, покупая увлажняющий крем, обращайте внимание предназначен ли он для жирной кожи или склонной к угрям. Если да, то тогда можете приобрести. В частности, крем должен иметь легкую консистенцию, чтобы не забивать поры.

У жирной кожи много особенностей / Фото Pexels

Что будет с жирной кожей, если ее не увлажнять

Отсутствие необходимого увлажнения для кожи сделает ее еще более жирной. Или возможен противоположный эффект: кожа пересохнет. Такие внешние факторы, как холод, горячая вода, вредные продукты, нарушают целостность верхнего слоя кожи. Таким образом он разрушится и не будет служить больше защитным барьером. Как следствие: прорывы, поврежденная кожа и преждевременное старение.

Какой самый распространенный миф относительно жирной кожи

Важно не путать провоцирования большей жирности кожи с ее гидратацией,

– отмечает доктор Мидха.

То есть, вы должны использовать увлажняющие средства, которые дают коже гидратацию, обогащая ее водой. Если у вас активно работают сальные железы и есть избыток масла в коже, то это еще не означает, что она содержит достаточное количество воды.