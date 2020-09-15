Ногтям иногда нужно отдыхать от плотного покрытия гель-лаком. Помимо того, что они хотят "подышать", для перерыва от маникюра существуют более веские причины. Дерматолог и нейл-эксперт из Нью-Йорка Дана Стерн назвала 5 признаков, когда стоит прекратить красить ногти на некоторое время, и рассказала, как за ними ухаживать во время этого.

Перерыв от ношения гель-лака стоит делать не только тогда, когда вы замечаете, что на ногтях появляется нездоровый желтый оттенок, но и по другим причинам. Дана Стерн поделилась ими с Allure.

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Признаки, что ногтям нужно отдохнуть от гель-лака

Появление грануляции кератина (шероховатые и белые пятна на поверхности ногтя).

Шелушение ногтевой пластины.

Гряды и расщепления на ногтях.

Изменение цвета.

Обезвоженная кутикула.

Когда ногтям нужно отдохнуть от гель-лака / Фото Unsplash

Такие проблемы возникают не только из-за длительного ношения гель-лака на ногтях, но также их могут вызвать неправильная подготовка к маникюру и чистка.

Если электрическую пилу или слишком абразивные буферы используют для полировки поверхности ногтя, то они могут вытеснить поверхностные онихоциты – ногтевые клетки, которые состоят из кератинов. Это может привести к шелушению, расщеплению и общим неровностям на ногтевой пластине,

– рассказала эксперт в теме ногтей Дана Стерн.

Этого можно избежать, если ответственно подходить к выбору мастера по маникюру. Важно, чтобы он осторожно делал чистку ногтей и излишне не шлифовал их: вас не должно ничего жечь во время процедуры и вы не должны чувствовать боли.

Нейл-эксперты рекомендуют никогда не сдирать гель-лак. Таким образом вы сможете очень повредить поверхность ваших ногтей. Даже непреднамеренное повреждение ногтя вызывает грануляцию кератина.

Если вы заметили на ногтях любой из 5 признаков, то вам стоит сделать перерыв между маникюром, пока не устраните проблему. Если ногтевая поверхность повреждена механическим или химическим способом, то восстановление может длиться дольше.

Как поддерживать здоровые ногти / Фото Unsplash

Как правильно ухаживать за ногтями между процедурами маникюра