Мужским маникюром уже никого не удивишь. Ведь ухоженные и эстетически привлекательные руки и ногти в моде как для женщин, так и для противоположного пола. Таким образом мужчина, который заботится о своей внешности, может удачно дополнить образ оригинальным нейл-дизайном. А для тех, кто не готов решиться на такие эксперименты, оптимальным решением будет покрытие ногтей прозрачным лаком.

Создание маникюра для мужчин такое же важное, как и другие косметологические процедуры. Во время этого процесса нейл-мастер не только красит ваши ногти, но и смягчает кожу, удаляет сухую кутикулу, выравнивает ногтевую пластину и делает аккуратную форму. 24 канал делится подборкой вариантов мужского маникюра.

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Какой маникюр сделать мужчине

Маникюр нужен тем мужчинам, которые регулярно ходят на деловые встречи, свидания или просто любят иметь опрятный и ухоженный вид своих рук и ногтей. В индустрии красоты уже давно опровергли стереотип, что бьюти-услуги не для мужчин. Теперь они не только приходят на маникюр, чтобы им сделать чистку ногтей и покрыли их прозрачным лаком, но и экспериментируют с минималистичным нейл-дизайном.

Идеи для мужского маникюра / Фото Instagram