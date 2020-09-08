День цифровой детоксикации косметическая компания Lush решила отметить лимитированной линейкой бомбочек для ванны. Они предназначены для облегчения симптомов тревоги у человека. А также имеют аромат, который способствует расслаблению, и выполнены в такой цветовой гамме, которая будет напоминать закат, когда вы используете бомбочку в ванне.

День цифровой детоксикации можно устроить себе когда угодно. Его суть заключается в том, чтобы отказаться от использования любых электронных гаджетов и отдохнуть от Интернет-мира. Stylist пишет, что в честь этого Lush создал специальные ванные бомбочки для расслабления.

Читайте также: Известный 17-летний бьюти-блогер из Америки умер от передозировки наркотиками, – СМИ

Первый официальный День цифровой детоксикации был 5 сентября. В его честь бренд косметической продукции Lush выпустил лимитированную линию бомбочек для ванны IRL. Цена одной бомбочки 5,95 фунтов.

Что такое IRL

Это аббревиатура – сокращение фразы "in real life", которая в переводе означает "в реальной жизни". Ее обычно используют в социальных сетях, ссылаясь на реальную жизнь вдали от мира цифровых технологий.

Цветочный аромат бомбочек IRL предназначен для облегчения симптомов тревоги. Он состоит из возобновляемых компонентов, которые также обладают успокаивающими свойствами. Среди них нероли – масло из цветов апельсина. В частности, аромат включает ноты мимозы, гардении, лаванды и цветов апельсина.

Также бомбочки для ванны разрабатывали с той целью, чтобы они помогли человеку временно уйти от реальности. Когда бомбочку погрузить в ванну, то оттенки голубого, фиолетового и пурпурно-розового закружатся в воде и будут напоминать закат.

Основатель Lush создал новые бомбочки для ванны в партнерстве с Зои Сагг, которая известна в сети под псевдонимом Zoella. Именно ей принадлежала эта идея. Знаменитость хотела, чтобы продукт вызвал такой комфорт, который она получает во время посещения пляжа в Брайтоне: "Если бы эскапизм (бегство от реальности) имел запах, то это был бы аромат наших бамбочок".

Деньги, полученные от продажи бомбочек для ванны IRL, пойдут на помощь новому фонду Lush. Этот фонд ищет небольшие благотворительные организации, группы, местные проекты и инициативы, которые работают над решением проблем психического здоровья, чтобы помочь им.