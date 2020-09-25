Новый френч и золотые украшения: главные тренды в маникюре для осени 2020
В теплые осенние дни можно разнообразить свой стиль модным маникюром этого сезона. Среди nail-трендов осени 2020 красная классика, обновленный френч, золотые украшения на ногти и много других оригинальных и стильных идей для маникюра.
В осеннем сезоне среди тенденций маникюра нет ярких цветов или узоров в виде листьев. НВ собрал 7 модных идей для дизайна ногтей в нюдовых оттенках, красном и с золотыми украшениями.
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