В теплые осенние дни можно разнообразить свой стиль модным маникюром этого сезона. Среди nail-трендов осени 2020 красная классика, обновленный френч, золотые украшения на ногти и много других оригинальных и стильных идей для маникюра.

В осеннем сезоне среди тенденций маникюра нет ярких цветов или узоров в виде листьев. НВ собрал 7 модных идей для дизайна ногтей в нюдовых оттенках, красном и с золотыми украшениями.

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