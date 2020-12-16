Новогодний маникюр – важная составляющая эффектного образа. Символ этого года – бык, поэтому будет уместно использовать его в праздничном нейл-дизайне. А если вы не знаете, в каких цветах делать маникюр на Новый год, то обратите внимание на символический красный, зеленый, белый, серебристый и золотой цвет. Больше идей и фото новогоднего дизайна на короткие и длинные ногти – в нашем материале.

Маникюр, как и все остальное, на Новый год должен быть особенным. Этот праздник является прекрасной возможностью, чтобы для дизайна ногтей использовать символ нового года, позволить себе более яркие цвета, блестки и стразы. 24 канал собрал идеи новогоднего маникюра на любой вкус и для любой длины ногтей.

К теме: Какой маникюр сделать на Новый год: много красивых и модный идей

Маникюр на Новый год 2021

Ногти с символом года: изображение быка в нейл-дизайне и другие новогодние принты

В этом году в списке трендов праздничного маникюра – минималистичная роскошь, традиционные стразы, глиттер и даже конфетти, а мастера маникюра рекомендуют отказаться от принтов оленей, быка или Санта Клауса на ногтях. Несмотря на это, если использовать рисунки уместно и выдержать грань, то такой нейл-дизайн может удачно дополнить праздничный образ. Сдержанный маникюр с символом года будет удачным выбором на Новый год. Ведь Белый металлический бык, не любит максимализма и ярких цветовых решений.

Звезды, золотой френч, блестки и глиттер: роскошный маникюр в стиле минимализма

Поклонницам нежного и стильного новогоднего маникюра стоит обратить внимание на классический френч, выполненный лаком в золотом цвете, рождественские звезды, которые можно в свободном порядке располагать на ногтях, блестки и глиттеры также уже стали традиционными украшениями праздничного маникюра. Тем не менее, используя такие идеи для нейл-дизайна, нужно придерживаться минимализма.

Модные цвета для маникюра на Новый год

На Новый год актуальными не будут слишком яркие оттенки на ногтях. Но традиционное сочетание праздничного красного и зеленого останется модным и для этого новогоднего сезона. В частности, важно выбирать покрытие того цвета, с которым вам потом будет комфортно в повседневной жизни. Экспериментируйте с сочетанием белого и серебристого или золотого, а также используйте блестки разного цвета.