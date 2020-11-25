До Нового года нужно готовиться заранее. Чтобы на праздновании вас запомнили все, стоит завершить образ с помощью красивого и модного макияжа. Некоторые из бьюти-трендов 2021 уже известны. Добавьте вечеру магии с помощью трендовых приемов в новогоднем мейк-апе.

Тренды в макияже 2021 поражают своей экстравагантностью и красотой. Визажисты поделились с Grazia модными идеями, которые можно использовать в создании мейк-апа для особой новогодней ночи.

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