Hair-эксперты прогнозируют разноцветным волосам возможность стать популярным бьюти-трендом 2021. Сначала трендсеттеры окрашивали свои локоны в розовый или голубой цвет, могли совместить максимум 2-3 оттенка на волосах. Теперь самые смелые красавицы могут создавать яркие блики на волосах разнообразных цветов, ведь это не только способ самовыражения, но и стильная тенденция.

Очередная техника модного окрашивания от стилистов и тредсеттеров стала популярной в конце 2020 года. Однако на такие кардинальные смелые изменения имиджа отважится не каждая девушка. Если все же стремление быть модной помогло избавиться от стереотипов, то tochka.net предлагант несколько стильных вариантов разноцветного окрашивания волос.

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Идеи для окрашивания волос в разные цвета

Страх и непонимание того, что происходит вокруг, стали привычными чувствами в 2020. Поэтому представители индустрии красоты решили вдохновить людей на яркие, веселые и привлекательные изменения. Если вы хотите попробовать что-то кроме балаяжа, шатуша или мелирования, то разноцветное окрашивание волос именно для вас.

Вы можете начать с окрашивания лишь нескольких локонов. Попробуйте нанести разноцветный пигмент локально или в произвольном порядке, а потом увидите, стоит ли красить всю длину волос. В частности, можно покрасить челку ярким оттенком, а общую часть шевелюры – более нейтральным.

Вдохновляйтесь примерами разноцветного окрашивания волос, и живите ярко.