Коллекция теней для век Hase Obsessions Hude Beauty, которую бренд представил 9 сентября, благодаря палитре своих цветов и текстуре создала новую осеннюю тенденцию в макияже. Эксперты в сфере красоты прогнозируют, что именно эффект "туманного взгляда" будет в моде в этом сезоне.

Для осени яркий макияж частично теряет свою актуальность. Ведь, когда погода становится пасмурной и прохладно, хочется, чтобы макияж был выполнен в теплых оттенках. Худа Каттан, которая является основательницей Hude Beauty, предусматривающее желания потребителей своей продукции, поэтому запустила тематическую линейку теней для век, пишет Allure.

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Hase Obsessions Hude Beauty – это трио миниатюрных палеток теней для век. Палитры Haze содержат по 9 оттенков каждая, которые гармонично смотрятся друг с другом, но представлены в разных вариациях. Худа хотела создать тени, которые идеально будут подходить для пасмурной осенней погоды и дополнять атмосферу этого времени года.

Матовые, бронзовые и мерцающие приглушенные оттенки есть во всех трех палитрах. Они похожи на сумеречный закат в городе. Это стало результатом многих исследований,

- комментирует Худа Каттан.

"С каждым запуском Obsessions я изучаю новые тенденции моды и красоты и прогнозирую, что станет следующим большим трендом, а потом вкладываю это в наш процесс разработки продуктов", – объясняет основательница косметического бренда. Таким образом Худа смогла опередить тенденцию в макияже, которая лишь зарождается. А именно: "туманный глаз" - это модернизированный вариант "дымчатого глаза" с использованием теней в осенних тонах.

Также представители Hude Beauty говорят, что в новом сезоне набирает популярность непринужденный уличный стиль. А приглушенные оттенки их теней станут отличным дополнением к такому образу и помогут добавить немного уместного гламура к вашему виду.