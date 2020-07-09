Как носить защитную маску так, чтобы не болели уши: оригинальные прически

Необходимость носить защитные маски еще может продолжаться долго, и проводить в ней весь день бывает некомфортно. Одной из наибольших проблем является усталость ушей, на которых держится маска. Однако оригинальные прически могут помочь вам избавиться от этого.

Ношение защитной маски на лице – это наименьшее, что мы можем сделать, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Можно облегчить выполнение этой рекомендации, чтобы не возникало натирания и ощущения потягивания на задней части ушей. Cosmopolitan предложил небанальное решение.

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Конечно, можно выбрать маску различного типа и более удобную, но иногда они бывают слишком дорогими или на работе обязывают носить только конкретный вид средства индивидуальной защиты. Поэтому прически с использованием маски сейчас актуальны. На своих страницах в инстаграме модные блогеры предложили различные варианты, как можно применить маску для своей прически, где ее нужно закрепить, чтобы не уставали уши.

Даже с маской можно выглядеть стильно и мило. Вам понадобятся определенные аксессуары для волос, чтобы повторить предложенные прически. Однако они, наверное, есть у каждой женщины. Это специальные резинки и несколько шпилек. А для некоторых причесок можно использовать даже минизащипы для бумаги, если ваша косметичка не богата принадлежностями для волос.

В этом следующем примере можно обойтись без жемчуга, но идею для завязывания маски за хвостиком можно взять себе на вооружение в борьбе против усталости нижней части ушей. Чтобы добавить позитива в карантинные будни, носите маски с рисунком, если позволяют на работе, потому что на улицу или в магазин и так нет разницы, что изображено на маске. Таким образом вы поспособствуете исчезновению коронавируса и поднимете настроение себе и окружающим.