Еще остался один месяц жаркого лета, чтобы поэкспериментировать со своим маникюром. Новый тренд – это ногти цвета бабл-гам. Идея пришла еще из 90-х, когда на модных плакатах модели надували большие пузырьки с помощью жевательных резинок.

Лето 2020 предлагает использовать стиль bubble gum для создания целостного образа, в котором вы сделаете акцент яркой сумкой или кроп-топом, или неоновыми стрелками на веках. Glamour предлагает несколько идей маникюра в розовых оттенках, который придаст вашему облику стильность и летнюю непосредственность.

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Трендовый маникюр лета 2020

Маникюр с легким привкусом модных 90-2000-х. Его можно создать на ногтях любой формы и длины. Но все равно существуют несколько рекомендаций. Например, яркий неоновый розовый лучше будет смотреться на коротких ногтях, а для долгой овальной ногтевой пластины выбирайте пастельные оттенки.

Особенно летний стиль маникюр будет иметь на загорелой коже. Также вы можете экспериментировать с дизайном и насыщенностью покрытия. Поклонницам классики подойдет сдержанный едва розовый лак.

Даже то, что главным трендом является однотонное покрытие в цвете bubble gum, не стоит отказываться от рисунков, геометрических линий и точек или разноцветного френча. Удачно подобранный, дизайн никогда не бывает лишним. Даже модные блогеры уже успели опробовать последний тренд маникюра на своих ногтях.