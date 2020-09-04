Осень такое время года, когда даже маникюр может вдохновлять и мотивировать. Спокойный нюдовый нейл-дизайн является идеальным решением для осенних будней. В 2020 в моде остаются сдержанные и элегантные цвета покрытия ногтей, которые можно разнообразить яркими акцентами.