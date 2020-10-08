Помада и блеск для губ всегда были неотъемлемой составляющей в создании красивого полноценного макияжа. Выбрать помаду, которая вам подойдет, это еще полбеды. Важно, чтобы она была модного цвета. Поэтому стоит обратить внимание на 5 главных трендов в макияже губ 2020-2021.