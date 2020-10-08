Нежные, дерзкие и сияющие: модные оттенки помад 2021-2021
Помада и блеск для губ всегда были неотъемлемой составляющей в создании красивого полноценного макияжа. Выбрать помаду, которая вам подойдет, это еще полбеды. Важно, чтобы она была модного цвета. Поэтому стоит обратить внимание на 5 главных трендов в макияже губ 2020-2021.
В моду возвращаются тренды 90-х и создаются новые. Среди них разные цвета губных помад и эффекты, которых можно достичь не только путем использования косметики. Например: "зацелованные губы". Harper's Bazaar рассказал, как нужно красить губы в этом сезоне.
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Модные оттенки помад 2020-2021
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