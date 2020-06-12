Летом так хочется подчеркнуть натуральную красоту своего лица, тела и волос. Особой легкости и обаяния летнему образа добавляют пляжные локоны. Есть несколько простых техник их создания. Вам понадобится немного времени, чтобы создать такую прическу, как у Блейк Лайвли, Дженнифер Энистон, Джессики Альбы или Бейонсе.

Преимущество пляжных локонов в том, что они подходят для всех форм лица, типов волос и выглядят уместно на женщинах разного возраста. Good Housekeeping собрали видео, на которых показано, как правильно делать пляжные локоны и какие продукты и инструменты для этого нужны. Какую бы технику завивки волос вы не выбрали, помните о необходимости использования специальной термозащиты.

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Завивка волос в хвостике

Важно знать, что пляжные локоны должны начинаться примерно с середины длины ваших волос. Накрутить их, собрав в высокий хвост, является прекрасным решением, чтобы сэкономить время и силы. Вам понадобится устройство для завивки или выпрямитель, которым можно создать большие пляжные кудри. Также в хвосте удобно то, что вам легко разграничивать накрученные волосы и те, к которым еще не дошла очередь. Время осуществления такого способа займет 10 минут.

Локоны, созданные с помощью обычного воздуха

Это самый естественный и самый легкий метод для завивания волос. Потому что для него вам понадобится только вымытые влажные волосы, средство для укладки и 2 резинки для волос. Разделите влажные пряди на 2 части. Затем начинайте крепко их закручивать, формируя жгуты. На вашем затылке должны образоваться две "булочки" из волос. Закрепите их резинками. И теперь позвольте свежему воздуху высушить ваши волосы. Лучше всего делать такую ​​процедуру перед сном, чтобы утром проснуться уже с сухими пляжными локонами.

Локоны за 2 минуты

Так оперативно можно накрутить локоны, если использовать для этого выпрямитель. Вам придется просто разделить волосы пополам или на больше частей, если они у вас очень густые. Аккуратно закрутите пряди в жгут и проведите по ним несколько раз хорошо нагретым выпрямителем.

Пляжные локоны на коротких волосах

Обладательницам коротких волос будет труднее воспроизвести красивые пляжные локоны, но вполне возможно. Вам понадобится специальная плойка для накручивания. От нее также зависит форма локонов, поэтому обратите на это внимание при покупке. Начинайте накручивать пряди в направлении вертикально к голове. Затем отпускайте локон постепенно и закрепляйте его сразу специальным лаком для фиксации волос.

Еще один вариант с использованием выпрямителя

Хорошо, что для создания пляжных локонов нет необходимости тратить деньги на новую специальную плойку или бигуди, если у вас есть только выпрямитель. Им также можно сделать замечательную прическу. Возьмите маленькую прядь волос и накручивайте его на выпрямитель. В этой технике важно, чтобы устройство было направлено к полу, а не оставалось в горизонтальном положении.