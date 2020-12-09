Неудачный макияж: какие бьюти-ошибки делают вас визуально старше
Из-за некоторых ошибок в макияже вы можете добавить своей внешности несколько лишних лет, что является проблемой не только в старшем, но и в юном возрасте. Удачный макияж должен подчеркивать достоинства вашего лица. Поэтому стоит узнать о распространенных бьюти-ошибках, чтобы не делать свою кожу визуально старше.
Чтобы создать красивый макияж, недостаточно приобрести дорогую и качественную косметику. Кроме этого, нужно избегать ошибок при создании мейк-апа, которыми поделился Cosmopolitan, чтобы не выглядеть старше.
Также интересно: Естественный и красивый: секреты макияжа Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Ошибки в макияже, которые делают вас визуально старше
- Не наносите праймер под макияж. Прежде чем создавать мейк-ап с помощью декоративной косметики, покройте лицо праймером, чтобы выровнять тон кожи. Таким образом морщины будут менее заметными, а тональный крем "ляжет" идеально.
- Отсутствие оформления бровей. Модные широкие и ухоженные брови являются показателем молодости женщины, которая заботится о своей внешности. Поэтому нужно зачесывать и подрисовывать брови. Иначе они будут казаться бледными и тонкими.
- Пользуетесь неподходящим оттенком тонального крема. Более светлая тональная основа не сделает вас визуально моложе, а наоборот образует на лице неестественный эффект. Тональный крем должен маскировать недостатки кожи, а слишком светлый или темный оттенок лишь их неудачно подчеркнет и спровоцирует эффект пигментации.
- Использование румян с блестками. Такая тенденция была популярной в 90-х, но не сегодня. Чтобы омолодить и освежить свое лицо, выбирайте кремовые румяна нежного оттенка без лишнего сияния.
- Слишком широкие стрелки. Черные толстые линии на веках делают лицо визуально на несколько лет старше. Если вы все таки поклонница стрелок, то рисуйте их карандашом и легонько растушевывайте.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter