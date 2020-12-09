Из-за некоторых ошибок в макияже вы можете добавить своей внешности несколько лишних лет, что является проблемой не только в старшем, но и в юном возрасте. Удачный макияж должен подчеркивать достоинства вашего лица. Поэтому стоит узнать о распространенных бьюти-ошибках, чтобы не делать свою кожу визуально старше.

Чтобы создать красивый макияж, недостаточно приобрести дорогую и качественную косметику. Кроме этого, нужно избегать ошибок при создании мейк-апа, которыми поделился Cosmopolitan, чтобы не выглядеть старше. Также интересно: Естественный и красивый: секреты макияжа Николь Кидман в сериале "Отыграть назад" Ошибки в макияже, которые делают вас визуально старше Не наносите праймер под макияж. Прежде чем создавать мейк-ап с помощью декоративной косметики, покройте лицо праймером, чтобы выровнять тон кожи. Таким образом морщины будут менее заметными, а тональный крем "ляжет" идеально.

Прежде чем создавать мейк-ап с помощью декоративной косметики, покройте лицо праймером, чтобы выровнять тон кожи. Таким образом морщины будут менее заметными, а тональный крем "ляжет" идеально. Отсутствие оформления бровей. Модные широкие и ухоженные брови являются показателем молодости женщины, которая заботится о своей внешности. Поэтому нужно зачесывать и подрисовывать брови. Иначе они будут казаться бледными и тонкими.

Модные широкие и ухоженные брови являются показателем молодости женщины, которая заботится о своей внешности. Поэтому нужно зачесывать и подрисовывать брови. Иначе они будут казаться бледными и тонкими. Пользуетесь неподходящим оттенком тонального крема. Более светлая тональная основа не сделает вас визуально моложе, а наоборот образует на лице неестественный эффект. Тональный крем должен маскировать недостатки кожи, а слишком светлый или темный оттенок лишь их неудачно подчеркнет и спровоцирует эффект пигментации. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Banks (@elizabethbanks) Использование румян с блестками. Такая тенденция была популярной в 90-х, но не сегодня. Чтобы омолодить и освежить свое лицо, выбирайте кремовые румяна нежного оттенка без лишнего сияния.

Такая тенденция была популярной в 90-х, но не сегодня. Чтобы омолодить и освежить свое лицо, выбирайте кремовые румяна нежного оттенка без лишнего сияния. Слишком широкие стрелки. Черные толстые линии на веках делают лицо визуально на несколько лет старше. Если вы все таки поклонница стрелок, то рисуйте их карандашом и легонько растушевывайте.