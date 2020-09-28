Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поражает идеальным состоянием своей кожи. Чтобы достичь такого эффекта, кроме правильного ухода она также выполняет один тайный шаг в бьюти-рутине, который помогает ей иметь здоровый и сияющий равномерный тон кожи.

Кейт Миддлтон также мать троих детей, но это не мешает ей держать себя в тонусе, регулярно занимаясь спортом и соблюдая правильній режим питания, пишет НВ. Также сохранять привлекательный вид лица ей помогает непривычный тип очищения кожи.

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Как Кейт Миддлтон очищает лицо

Визажист Арабелла Престон, которая создавала герцогине макияж в день ее свадьбы, поделилась с Hello magazine тайной безупречного вида кожи Кейт Миддлтон. Чтобы сохранять сияние на лице, Кэтрин очищает его фланелевой тканью в конце каждого дня. Мастер макияжа также добавила, что это действительно лучший способ удалить остатки косметики и грязь с кожи.

Среди свойств фланелевой ткани также есть способность мягко отшелушивать отмершие частички кожи. Она делает это значительно лучше, чем любое специальное косметическое средство или инструмент.

Если регулярно использовать фланелевую ткань для очищения лица, то можно улучшить состояние кожи, которая склонна к высыпаниям. Фланель мягко отшелушит омертвевшие частички кожи, поэтому поры будут меньше закупориваться, следовательно лицо сможет очиститься от мелких недостатков. Эксперты в индустрии красоты обещают, что первые результаты будут заметны уже через месяц ежедневного очищения лица фланелевой тканью.