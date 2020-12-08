Цика-крем является разновидностью косметической продукции. Тренд на косметику, в названии которой есть слово cica, пришел от корейских бьюти-брендов. Такие сыворотки, кремы и маски теперь популярны и в Украине, поэтому стоит больше узнать об их свойствах.

Индустрия красоты стремительно развивается. Поэтому на рынке появляются новые необычные бьюти-продукты. Wonderzine выяснил, что такое цика-крем и как нужно им пользоваться.

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Что такое цика-крем

Цика-крем еще называют cica-кремом. В составе косметического средства есть центела азиатская. Травянистое растение обладает антиоксидантными, заживляющими и успокаивающими свойствами. Центелу азиатскую использовали в китайской традиционной медицине, а теперь растение входит даже в состав косметических продуктов.

Цика-кремы с центелой рекомендуют применять после косметических процедур в салоне и активного ухода с кислотами и ретинолом. Ведь упомянутые кремы помогают ранам и трещинкам на коже быстрее зажить, вследствие этого дерма активно регенерируется, легкие ожоги и раздражение исчезают.

Косметические средства с центелой чаще всего можно заметить в линейках продуктов для ухода за гиперчувствительной и реактивной кожей. Цика-крем и сыворотки с пометкой "cica" успокаивают кожу после контакта с такими раздражающими внешними факторами, как ультрафиолет, мороз, жестокая вода, агрессивные средства для умывания.

Если вы хотите приобрести средства с содержанием центелы, то тщательно изучайте их состав. Центелу могут указывать таким термином: centella asiatica, а ее компоненты – как мадекасосид (madecassoside), мадекасонову кислоту (madecassonic acid), азиатикозид (asiaticoside) и азиатикову кислоту (asiatic acid).

Как пользоваться цика-кремом

Важно очищать кожу перед нанесением цика-крема, но она должна быть сухой. Существуют продукты с центелы, которые предназначены для ежедневного ухода или SOS-средства. Первую разновидность косметики для ухода нужно распределять по всему лицу, а SOS-средства – локально, особое внимание уделяйте раздраженным участкам на коже.