Когда женщинам не удается летом загореть естественным способом, то они обращаются к действенному и проверенному продукту, который обеспечит им желаемый смуглый оттенок кожи минимум на 3 недели. Однако можно получить не такой эффект, которого вы ожидали, если не знаете, каких ошибок следует избегать во время нанесения автозагара.

Нанесение автозагара не является легкой процедурой, как кажется на первый взгляд. К ней нужно готовиться заранее и не забывать об уходе спустя. Журнал Grazia рассказал, что нужно соблюдать инструкции на упаковке автозагара и о том, какие ошибки нельзя делать. Узнайте: Альтернатива солнцу и пляжу: что такое автозагар и как им пользоваться Распространенные ошибки при нанесении автозагара Отсутствие подготовки. Многие женщины пренебрегают скрабированием кожи перед использованием автозагара. Именно скраб обеспечит равномерный вид загара по всему телу, защитит от появления нежелательных пятен и полосок.

Многие женщины пренебрегают скрабированием кожи перед использованием автозагара. Именно скраб обеспечит равномерный вид загара по всему телу, защитит от появления нежелательных пятен и полосок. Нанесение слишком толстого слоя автозагара. Средство нужно наносить тщательно и избегать попадания большого количества продукта на кожу. Покрытие автозагаром должно быть тонким, чтобы не создавать неэстетической текстуры. Каким должен быть идеальный загар / Фото Unsplash Отсутствие специальной перчатки для нанесения автозагара. Именно благодаря ей можно сделать свой загар безупречным. С помощью ладоней вы не сможете достичь такого эффекта. Остатки продукта на перчатке используйте на ступни ног и кисти рук.

Именно благодаря ей можно сделать свой загар безупречным. С помощью ладоней вы не сможете достичь такого эффекта. Остатки продукта на перчатке используйте на ступни ног и кисти рук. Распределение автозагара только по лицу. Также не следует забывать о нанесении средства на шею, область декольте и на кожу за ушами. Таким образом вы избежите некрасивого контраста между белой шеей и загорелым лицом. Как нельзя наносить автозагар / Фото Unsplash Неаккуратная растушевка автозагара по линии роста волос и вокруг бровей. На этих участках лица нужно тщательно и равномерно растушевывать продукт, чтобы избежать появления некрасивых полосок и цвета лица в разных оттенках.