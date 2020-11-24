Некрасиво и опасно: 5 причин, почему нельзя выдавливать прыщи
Легкомысленная борьба даже с мелкими воспалениями на коже лица может привести к таким последствиям, как акне. Когда появляются прыщи, нельзя их самостоятельно выдавливать, кроме того, что это будет иметь неэстетичный вид, такая процедура еще и опасна.
Выдавливать прыщи опасно, ведь никогда невозможно предсказать результат. Иногда негативные последствия могут обойти вашу кожу, а иногда маленький прыщ превращается в сыпь по всему лицу. Marie Claire назвали 5 причин, объясняющих опасность выдавливания прыщей.
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Почему нельзя выдавливать прыщи
- Сложная структура пустулы. Именно таким термином правильно называть прыщ – увеличенная сальная железа, заполненная гноем, который возникает из-за того, что бактерии уничтожают питательные клетки кожного сала. Выдавливая прыщ, часть этого гноя может выделиться в противоположном направлении, прорывая тонкую стенку воспаленной сальной железы, а не выйти наружу. Тогда он попадает в кровь, вследствие чего вместо одного прыща появляется несколько по всему лицу.
- Процесс кровообращения в области лица является особенным. Вены под кожей лица переплетены так, что по ним инфекции очень легко распространяться. Если в одно место попадет вредный фактор, то тогда уже невозможно предотвратить развитие сепсиса – заболевания, которое поражает кровь. Существуют случаи, когда выдавливание прыща привело к летальному случаю. Например, в 1915 году российский композитор и пианист Александр Скрябин умер в 43 года, когда неудачно попытался избавиться от прыща над губой. В то время действенных антибиотиков, которые бы могли помочь против сепсиса, еще не было.
Почему нельзя выдавливать прыщи / Фото Pixabay
- Сосуды в области лица не стандартные. Благодаря капиллярам происходит кровообращение. Они имеют очень тонкую стенку и большую площадь сечения. Выдавливая прыщ, вы повреждаете капилляры. Тогда в ткани возникает незначительное кровотечение, которое после себя оставляет пигментные пятна.
- Особенности регенерации кожи. Выдавливание прыща сопровождается повреждением целостности дермы. Даже когда травмирование заживает, то рубец остается. Его еще называют постакне. Некоторые из этих рубцов исчезают со временем, но гипер- или гипотрофические рубцы впоследствии образуют ямки на коже.
- Отсутствие хирургической чистоты. Как бы вы не пытались стерильно выдавить прыщ, коварным микробам с вашего лица или рук удастся проникнуть под кожу, когда вы нарушите ее целостность. Таким образом к уже присутствующим бактериям и грибам в прыще вы добавите новых.
Проблема образования акне / Фото Pexels
Чтобы избежать появления пустулы пользуйтесь гигиеническими косметическими средствами, которые имеют себорегулирующие, противовоспалительные и антибактериальные функции. Если прыщей на лице больше 5-7, то стоит обратиться к дерматологу, чтобы определить причину. А распространенные белые прыщики, которые появляются в самый ненужный момент, замаскируйте декоративной косметикой, и позвольте им со временем самостоятельно исчезнуть.
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