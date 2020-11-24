Легкомысленная борьба даже с мелкими воспалениями на коже лица может привести к таким последствиям, как акне. Когда появляются прыщи, нельзя их самостоятельно выдавливать, кроме того, что это будет иметь неэстетичный вид, такая процедура еще и опасна.

Выдавливать прыщи опасно, ведь никогда невозможно предсказать результат. Иногда негативные последствия могут обойти вашу кожу, а иногда маленький прыщ превращается в сыпь по всему лицу. Marie Claire назвали 5 причин, объясняющих опасность выдавливания прыщей.

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Почему нельзя выдавливать прыщи

Сложная структура пустулы. Именно таким термином правильно называть прыщ – увеличенная сальная железа, заполненная гноем, который возникает из-за того, что бактерии уничтожают питательные клетки кожного сала. Выдавливая прыщ, часть этого гноя может выделиться в противоположном направлении, прорывая тонкую стенку воспаленной сальной железы, а не выйти наружу. Тогда он попадает в кровь, вследствие чего вместо одного прыща появляется несколько по всему лицу.

Именно таким термином правильно называть прыщ – увеличенная сальная железа, заполненная гноем, который возникает из-за того, что бактерии уничтожают питательные клетки кожного сала. Выдавливая прыщ, часть этого гноя может выделиться в противоположном направлении, прорывая тонкую стенку воспаленной сальной железы, а не выйти наружу. Тогда он попадает в кровь, вследствие чего вместо одного прыща появляется несколько по всему лицу. Процесс кровообращения в области лица является особенным. Вены под кожей лица переплетены так, что по ним инфекции очень легко распространяться. Если в одно место попадет вредный фактор, то тогда уже невозможно предотвратить развитие сепсиса – заболевания, которое поражает кровь. Существуют случаи, когда выдавливание прыща привело к летальному случаю. Например, в 1915 году российский композитор и пианист Александр Скрябин умер в 43 года, когда неудачно попытался избавиться от прыща над губой. В то время действенных антибиотиков, которые бы могли помочь против сепсиса, еще не было.



Почему нельзя выдавливать прыщи / Фото Pixabay

Сосуды в области лица не стандартные. Благодаря капиллярам происходит кровообращение. Они имеют очень тонкую стенку и большую площадь сечения. Выдавливая прыщ, вы повреждаете капилляры. Тогда в ткани возникает незначительное кровотечение, которое после себя оставляет пигментные пятна.

Благодаря капиллярам происходит кровообращение. Они имеют очень тонкую стенку и большую площадь сечения. Выдавливая прыщ, вы повреждаете капилляры. Тогда в ткани возникает незначительное кровотечение, которое после себя оставляет пигментные пятна. Особенности регенерации кожи. Выдавливание прыща сопровождается повреждением целостности дермы. Даже когда травмирование заживает, то рубец остается. Его еще называют постакне. Некоторые из этих рубцов исчезают со временем, но гипер- или гипотрофические рубцы впоследствии образуют ямки на коже.

Выдавливание прыща сопровождается повреждением целостности дермы. Даже когда травмирование заживает, то рубец остается. Его еще называют постакне. Некоторые из этих рубцов исчезают со временем, но гипер- или гипотрофические рубцы впоследствии образуют ямки на коже. Отсутствие хирургической чистоты. Как бы вы не пытались стерильно выдавить прыщ, коварным микробам с вашего лица или рук удастся проникнуть под кожу, когда вы нарушите ее целостность. Таким образом к уже присутствующим бактериям и грибам в прыще вы добавите новых.



Проблема образования акне / Фото Pexels

Чтобы избежать появления пустулы пользуйтесь гигиеническими косметическими средствами, которые имеют себорегулирующие, противовоспалительные и антибактериальные функции. Если прыщей на лице больше 5-7, то стоит обратиться к дерматологу, чтобы определить причину. А распространенные белые прыщики, которые появляются в самый ненужный момент, замаскируйте декоративной косметикой, и позвольте им со временем самостоятельно исчезнуть.