Чтобы макияж глаз имел привлекательный вид и был стойким, нужно правильно нанести тушь для ресниц и тени для век. Обычно сделать это мешают 5 распространенных бьюти-ошибок.

Женщины допускают немало ошибок во время создания мейкапа, о которых даже могут не знать. Журнал Grazia назвал 5 причин, почему вам не удается сделать идеальный макияж глаз. : Как нарисовать культовые стрелки на веках: советы от звездного визажиста 5 ошибок при нанесении туши и теней Сначала вы наносите тональную основу, а затем делаете макияж глаз. Если на кожу попадет даже незначительное количество теней, то в течение дня они нагреются и "поплывут". Поэтому стоит выполнять бьюти-шаги в такой последовательности: сначала наносите на веки базу под тени, затем тени, подводку, карандаш и другие необходимые продукты, а лишь после этого создавайте тон.

Если на кожу попадет даже незначительное количество теней, то в течение дня они нагреются и "поплывут". Поэтому стоит выполнять бьюти-шаги в такой последовательности: сначала наносите на веки базу под тени, затем тени, подводку, карандаш и другие необходимые продукты, а лишь после этого создавайте тон. Слишком широкая стрелка подводкой. Прежде всего предназначение подводки – визуально сделать ресницы более густыми. Такого эффекта можно достичь, если тщательно прорисовать линию роста ресниц. Ресницы выглядят объемнее и длиннее на светлом фоне. Когда вы создаете подводкой слишком широкую черную стрелку, то таким образом автоматически портите вид ресниц.

Как правильно делать макияж глаз / Фото Pexels Отсутствие матирования век. Если вы не собираетесь покрывать веки тенями, то все равно стоит наносить на них специальную базу и легонько их припудривать. В частности, пользуйтесь матирующими салфетками по необходимости. Когда у век маслянистый вид, это сразу делает ваш макияж "дешевле".

Если вы не собираетесь покрывать веки тенями, то все равно стоит наносить на них специальную базу и легонько их припудривать. В частности, пользуйтесь матирующими салфетками по необходимости. Когда у век маслянистый вид, это сразу делает ваш макияж "дешевле". Нанесение туши одним взмахом. Чтобы ресницы стали объемными и длиннее, их стоит красить, держа щеточку в руке, от корней до концов зигзагообразным движением. Попробуйте подождать 2 минуты и нанести второй слой туши с помощью соответствующей техники.

Чтобы ресницы стали объемными и длиннее, их стоит красить, держа щеточку в руке, от корней до концов зигзагообразным движением. Попробуйте подождать 2 минуты и нанести второй слой туши с помощью соответствующей техники. Окрашивание сначала одного глаза, а затем другого. Чтобы достичь симметричного макияжа глаз, нужно поочередно наносить один и тот же косметический продукт сначала на правый глаз, затем на левый. Таким образом Вы сможете сразу заметить определенное различие и исправить его.