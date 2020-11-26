Нефритовый массажер для лица стал популярным инструментом для проведения полезной бьюти-процедуры. Тенденция пришла от западных блогеров, которые делали массаж нефритовыми роликами. Они помогают избавиться от мелких морщин, отечности лица, темных кругов под глазами и выравнивают тон кожи.

Поскольку женщины стремятся замедлить процесс старения, а нефритовый массажер обещает в этом помочь, то tochka.net рассказали о свойствах бьюти-инструмента и способе его применения.

Вам будет интересно: Помогут сохранить молодость кожи: 5 бьюти-привычек, которые должны быть в 30 лет

Что такое нефритовый массажер

С помощью нефритового ролика можно самостоятельно делать массаж лица. Издавна инструмент использовали в традиционной китайской медицине. Ведь в тех краях нефрит считают царем среди всех натуральных камней. Поэтому его используют в косметических целях для красоты лица.

Какие функции выполняет нефритовый массажер

Поскольку камень сохраняет низкую температуру, то после массажа им удается снять отеки на лице, выровнять тон кожи, улучшить кровообращение и активизировать лимфодренаж.

Если наносить продукт по уходу на лицо нефритовым роликом, то в результате вы будете питать кожу кислородом, а крем или лосьон эффективнее проникать в кожные ткани.

Нефритовый массажер рекомендуют использовать при лимфатическом массаже. Таким образом вам удастся избавиться от лишней воды и токсинов в организме.



Камни для массажа лица / Фото Pexels

Как пользоваться нефритовым массажером

Самое главное – это делать массаж по правильной технике. Нефритовый ролик может принести больше вреда, чем пользы, если пользоваться им неправильно.

Начинайте массаж с шеи. Медленно двигаясь вверх к лицу, стимулируйте работу лимфатической системы. Впоследствии большой стороной ролика начинайте проводить по шее снизу вверх, легонько надавливая.

Медленно двигаясь вверх к лицу, стимулируйте работу лимфатической системы. Впоследствии большой стороной ролика начинайте проводить по шее снизу вверх, легонько надавливая. Далее массируйте подбородок. Большой стороной нефритового массажера проведите по подбородку и переходите к скулам. Направляйте каждое движение от середины подбородка к мочке уха. Сделайте несколько таких манипуляций.

Большой стороной нефритового массажера проведите по подбородку и переходите к скулам. Направляйте каждое движение от середины подбородка к мочке уха. Сделайте несколько таких манипуляций. Особое внимание обратите на участок вокруг глаз , который нужно массировать меньшей стороной ролика. По 5-10 раз проведите массажером от внешней стороны участка под глазами к внутренней. Благодаря этому исчезнет отечность.

, который нужно массировать меньшей стороной ролика. По 5-10 раз проведите массажером от внешней стороны участка под глазами к внутренней. Благодаря этому исчезнет отечность. Заканчивайте массаж на лбу. Большим роликом проводите от середины лба сначала в одну сторону к виску, а затем в другую. Сделайте по 5-10 повторений.



Массажеры для лица / Фото Pexels

Важно перед каждым использованием дезинфицировать нефритовый массажер.