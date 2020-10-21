Эшли Бенсон, известная американская актриса по молодежному сериалу "Милые обманщицы", обычно не решается на кардинальные изменения своей внешности. Однако недавно звезда поделилась со своими поклонниками фотографией, на которой у нее вместо медового белокурого оттенка волос яркий цвет, тематический для осенней поры.

Пока коллеги Эшли Бенсон обновляют прическу с помощью челки-бахромы, 30-летняя актриса покрасила волосы в яркий цвет. Снимок в новом имидже Эшли опубликовала на своей инстаграм-странице, на которой у нее более 21 миллиона подписчиков.

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Как покрасила волосы Эшли Бенсон

Звезда решила воздержаться от последнего hair-тренда – челки-бахромы. Однако решилась на кардинальное изменение цвета. Поклонники привыкли видеть Эшли Бенсон с белокурыми волосами. Теперь волосы актрисы горячо-оранжевые. СМИ отмечают, что это цвет яркой тыквы, который является тематическим символом осени.

На снимке Эшли пометила мастеров, работавших над обновлением ее прически, Виолетту Терити и Мэтта Реза. Трансформацию актрисы ее поклонники оценили положительно: фотография собрала почти 400 тысяч одобрений и около 2 тысяч комментариев с комплиментами новому образу звезды.