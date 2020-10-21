Не челка, но тоже модно: как Эшли Бенсон по-осеннему обновила прическу
Эшли Бенсон, известная американская актриса по молодежному сериалу "Милые обманщицы", обычно не решается на кардинальные изменения своей внешности. Однако недавно звезда поделилась со своими поклонниками фотографией, на которой у нее вместо медового белокурого оттенка волос яркий цвет, тематический для осенней поры.
Пока коллеги Эшли Бенсон обновляют прическу с помощью челки-бахромы, 30-летняя актриса покрасила волосы в яркий цвет. Снимок в новом имидже Эшли опубликовала на своей инстаграм-странице, на которой у нее более 21 миллиона подписчиков.
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Как покрасила волосы Эшли Бенсон
Звезда решила воздержаться от последнего hair-тренда – челки-бахромы. Однако решилась на кардинальное изменение цвета. Поклонники привыкли видеть Эшли Бенсон с белокурыми волосами. Теперь волосы актрисы горячо-оранжевые. СМИ отмечают, что это цвет яркой тыквы, который является тематическим символом осени.
На снимке Эшли пометила мастеров, работавших над обновлением ее прически, Виолетту Терити и Мэтта Реза. Трансформацию актрисы ее поклонники оценили положительно: фотография собрала почти 400 тысяч одобрений и около 2 тысяч комментариев с комплиментами новому образу звезды.