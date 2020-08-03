Ранее Габриэла Ромеро, у которой диагностировали болезнь витилиго 10 лет назад, скрывала недостатки своей кожи с помощью макияжа. Однако теперь она решила научиться любить себя такой, как есть, и подчеркнула особенности лица, используя декоративную косметику.

Из-за оскорблений сверсников Габриэла Ромеро чувствовала себя неуверенно и имела много комплексов по поводу своей внешности. Она начала маскировать пятна на лице косметикой, но недавно решила делать наоборот. Allure рассказал, как макияж помог женщине превратить недостатки в достоинства.

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Габриеле было 15, когда врачи обнаружили у нее болезнь витилиго. Этот диагноз означает, что кожа начинает терять пигментные клетки, что приводит к появлению пятен на коже различной окраски. Тогда окружающие начали ее называть некрасивыми словами: "корова" и "далматинец".

Недавно Габриэла Ромеро сделала публикацию на платформе MakeupAddiction Reddit. Женщина сделала селфи, на котором можно хорошо разглядеть ее оригинальный макияж. Таким образом она смогла превратить особенности своей кожи, которые появились в результате болезни, в прекрасное дополнение образа. К фотографии Габриэла добавила текст: "С тех пор, как мне поставили диагноз "витилиго", меня называли "коровой" и "далматинцем", поэтому я вдохновилась на создание этого".

Габриэла сделала неординарный макияж глаз в стиле кошачьего глаза с жемчугом и принтом, на который ее вдохновили коровы и далматинцы. Также она накрасила губы коричневой помадой: на верхней губе прорисовала четкий контур, а нижнюю сделала на оттенок светлее. В частности, женщина использовала основу различных тонов, чтобы подчеркнуть неравномерный цвет кожи.



Макияж Габриэлы Ромеро / Фото Reddit

Публикации Габриэлы собрала более 450 комментариев с поддержкой от незнакомых людей. Они писали много приятных слов типа: "Я считаю, что коровы и далматинцы – это действительно прекрасные существа, намерения этих людей оскорбили вас, но я думаю, что у них не вышло! Вы совершенно замечательная и у вас большой талант к макияжу".

Габриэла Ромеро решила, что больше не будет скрывать свои пятна, а наоборот – выделять их путем макияжа. Она рассказала, что сейчас начала любить свою кожу и воспринимать каждый недостаток, как ее индивидуальную особенность.