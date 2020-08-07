Кристи Тарлингтон – американская модель, которая была одной из лучших в 90-х. Она вместе со своим мужем актером и режиссером Эдвардом Бернсом трижды были лицами ароматов Calvin Klein: в 1988, 2014 и 2016. Стиль съемки современной рекламы аромата Eternity отсылает к атмосфере из ролика, который создали еще 30 лет назад с участием пары.

Модный Дом Calvin Klein представил новую рекламную кампанию аромата Eternity, героями которой стали Кристи Тарлингтон и Эдвард Бернс, пишет Vogue. Для пары это является историческим моментом, ведь в похожей рекламе они снимались 30 лет назад.

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Для представителей Eternity было важно, чтобы аромат ассоциировался у потребителей с романтикой. Над съемкой новой версии кампейна работал фотограф Мэтт Ламберт, а автором снимков стал фотограф Лахлан Бейли. С помощью берега океана, бурных волн и влюбленной пары профессионалы смогли рассказать о тонком аромате вне времени.

Мы рады возвращению этой пары, чтобы вместе открыть новую главу Eternity, чтобы и дальше говорить о вечной любви. Романтика, с которой ассоциируется аромат, не меняется до сих пор находит отклик у потребителей,

– рассказывает Симона Каттанео.

В аромате Eternity присутствует сочетание пиона, смородины и жасмина. А в финале в нем открываются экзотические нотки амбры, пачули, мускуса. Поклонники продукции Calvin Klein называют аромат настоящим "гимном любви".