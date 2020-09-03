Люси Бойнтон – 26-летняя британо-американская актриса, которая известна своей ролью Мэри Остин в биографической кинокартине "Богемская рапсодия". Звезда вместе с известной визажисткой Джо Бейкер создали фантастический макияж с использованием неоновой розовой подводки. На оригинальную идею женщин вдохновили мотивы фильма "Назад в будущее".

Мастерица макияжа Джо Бейкер обожает создавать необычные причудливые образы. Одной из ее последних работ является фантастический мейк-ап из будущего на лице актрисы Люси Бойнтон, фотографии и видео которого визажистка опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Идея фантастического макияжа

Джо Бейкер и Люси Бойнтон проявили свою фантазию в виде яркого макияжа. Они обсуждали деловые планы на будущее, но закончили неоновыми розовыми крыльями на веках известной актрисы. Брови Люси также выдержаны в стиле мейк-апа: небрежно зачесаны вверх, создавая космический эффект. Дополнили макияж черные ресницы, которые звезда самостоятельно щедро накрасила тушью Chanel Le Volume Revolution.

Этот образ был органически созданным за две минуты после того, как мы обе говорили о будущих проектах,

– рассказывает Джо Бейкер.

Визажист добавляет, что ничто не может "кричать громче", чем неоновые розовые стрелки, которые тянутся к небу сквозь ваши брови. Она соглашается с Леди Гагой: "Наступает ренессанс творчества".

Также такой макияж глаз является актуальным из-за необходимости носить маску индивидуальной защиты, которая закрывает значительную часть лица. Джо Бейкер назвала мейк-ап, который они сделали вместе с Люси Бойнтон, символично – "Назад в будущее", потому что убеждена, что в ближайшее время именно такая техника и особенности макияжа будут в тренде следующие несколько сезонов.