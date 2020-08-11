Если не делать ревизию в своей косметичке регулярно, то она очень быстро наполняется ненужными и просроченными продуктами. Профессиональные организаторы рекомендуют избавляться от предметов красоты, которыми вы не пользуетесь, чтобы освободить место для новых.

Чтобы понять, какую косметику или бьюти-инструменты вам нужно оставить, стоит узнать о советах, которые собрал Stylist от экспертов. Они отмечают, что к избавлению косметички от лишних товаров красоты необходимо подходить так же ответственно, как и к их покупке. Полезно знать: Тестировали ли вашу косметику на животных: пошаговая инструкция, как это узнать Советы, как навести порядок в косметичке Вспомните, как долго у вас лежит этот продукт. Понюхайте его (иногда непригодная для применения косметика может иметь специфический запах), обратите внимание на срок годности, подумайте, будете ли еще пользоваться им. Если нет – в мусорник.

Понюхайте его (иногда непригодная для применения косметика может иметь специфический запах), обратите внимание на срок годности, подумайте, будете ли еще пользоваться им. Если нет – в мусорник. Правило "когда я в последний раз его использовала". Бывают случаи, когда вы оставляете косметику для дальнейшего применения, но оно не наступает несколько лет. В таком случае избавьтесь от нее.

Бывают случаи, когда вы оставляете косметику для дальнейшего применения, но оно не наступает несколько лет. В таком случае избавьтесь от нее. Купили и не использовали. Не стоит жалеть о том, что вы потратили деньги, но так и не попробовали косметику. Спросите себя и дайте правдивый ответ, вы будете когда-нибудь ею пользоваться. Если средство пригодно для применения, то его можно подарить подруге или другу.

Как избегать лишних продуктов в косметичке / Фото Pexels Подарите те предметы красоты, которые вам не нужны. Во многих приютах и благотворительных организациях всегда с радостью принимают принадлежности для гигиены и макияжа, которые еще не открыты. Делайте это перед тем, как собираетесь открыть косметический продукт, но не уверены, что продолжите им пользоваться.

Во многих приютах и благотворительных организациях всегда с радостью принимают принадлежности для гигиены и макияжа, которые еще не открыты. Делайте это перед тем, как собираетесь открыть косметический продукт, но не уверены, что продолжите им пользоваться. Избегайте повторных покупок. В магазине с косметикой помните, что у вас уже есть дома. Старайтесь покупать бьюти-продукцию только тогда, когда она действительно нужна. Приятнее делать покупки и не чувствовать вины, что вы приобрели лишнее, пока не закончился предыдущий продукт.