Модель и участница реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашьян" Кендалл Дженнер обычно выбирала яркий и оригинальный нейл-арт, который бы дополнял ее образ и помогал самовыразиться. Однако последний свой маникюр, который звезда назвала любимым, оказался натуральным и без цветного покрытия.

Еще весной 24-летняя супермодель Кендалл Дженнер выбирала для себя варианты маникюра в неоновых оттенках. А недавно во временной инстаграм-истории девушка опубликовала фото своих ногтей в неожиданном стиле, пишет Allure.

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В основном Кендалл для маникюра выбирает нейтральные оттенки и минимальный дизайн. Тренд на натуральность также не прошел мимо. Звезда призналась, что больше всего ей нравятся аккуратные ногти без красочного покрытия, арта и украшений.

Ногти знаменитости нейл-мастер покрыл нюдовым оттенком лака и добавил немного блеска, который естественно красиво мерцает на солнце. Нейл-арта в этот раз модель не захотела. Длину она выбрала среднюю, а форму ногтевой пластины классическую квадратную. На снимке своей руки и ногтей Кендалл написала: "Чистый – это мой любимый".



Любимый маникюр Кендалл Дженнер / Скриншот Instagram / @kendalljenner

Натуральный маникюр Кендалл Дженнер сделал в салоне, профиль которого упомянула в истории, Modern Pamper Salon, в Северном Голливуде, Калифорния. Напомним, что услугами мастеров в этом салоне часто пользуются прекрасные представительницы семьи Кардашян-Дженнер. Последней была Кайли Дженнер, которой накрасили ногти ярким оранжевым лаком.

Идея нейтрального бежевого маникюра, как у Кендалл Дженнер, идеально подойдет тем, кто предпочитает эстетические "голые ногти". Даже если вам не удастся записаться на маникюр к специалисту, то такой вариант легко повторить в домашних условиях.