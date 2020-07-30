Модель Наталья Гоций стала амбассадором известного бьюти-бренда Colorescience, который имеет официального дистрибьютора Colorescience Ukraine, чтобы осуществлять реализацию косметической продукции в Украине. Бренд занимает нишу "здоровой" косметики с содержанием минеральных компонентов.

Компания Colorescience поддерживает тренд на естественную красоту и молодость, которые можно сохранить дольше и совершенствовать с помощью их косметики. Cosmopolitan пишет, что на официальной странице бренда в инстаграме уже появились первые фото Натальи Гоций с продукцией, которую она теперь будет представлять.

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Косметические продукты Colorescience, которые есть на рынке индустрии красоты, составляют широкий ассортимент средств для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей и внешних факторов окружающей среды, которые создают стресс для кожи в любое время года. Также в описании некоторых продуктов указано, что они облегчат период реабилитации кожи после каких-либо агрессивных процедур.

Когда Наталья Гоций стала амбассадором Colorescience, то в сети появились первые фото, на которых модель и инфлюенсер демонстрирует косметические средства из новой линейки бренда. Среди них: космецевтика (это такая косметика с биологически активными компонентами, которая имеет медицинскую или медикаментозную пользу), солнцезащитные средства и декоративная косметика.

Представители бренда Colorescience подчеркивают, что их продукция состоит исключительно из минеральных компонентов класса premium. Они стараются создавать такую косметику, которая будет соответствовать сумасшедшему темпу жизни современной женщины и поможет ей всегда выглядеть естественно красивой.