Певица Настя Каменских ведет активный образ жизни и регулярно делиться фотографиями в своих социальных сетях. С ростом популярности платформы ТикТок для создания и распространения коротких видео звезда также начала радовать своих поклонников контентом такого формата. Недавно она удивила свою аудиторию новым видео, на котором она кардинально изменен имидж благодаря маске с ТикТок.

Настя Каменских сняла короткое видео под песню американской исполнительницы Lizzo – Good As Hell, которое опубликовала на своей странице в инстаграме. В кадре украинская знаменитость медленно покачала головой, чтобы фильтр ТикТока удачно отразился на всей длине ее волос.

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Настя Каменских среди представителей украинского шоубизнеса является певицей, которая не остается преданной одному цвету своих волос и стрижке. Однако ей захотелось перемен, но она не решилась на реальное кардинальное перевоплощение. Звезда решила поэкспериментировать, используя маску, которую предлагает функционал приложения ТикТок. Таким образом подписчики могли посмотреть, какой бы была Настя с разноцветными волосами. А именно: верхняя часть шевелюры фиолетового цвета, а нижняя – оттенок морской волны.

В заметке к публикации звезда добавила, что пробует новый hairstyle и не забыла с помощью хештегов отметить, что это шутка в стиле ТикТока. Видео собрало почти 310 тысячу просмотров и 259 комментариев.

Поклонники на шутку любимой певицы отреагировали по-разному. Среди комментариев можно увидеть реакции типа: "такая красивая" или "старшей стала, не нравится". В любом случае, на самом деле изменить свой темный цвет волос Настя Каменских пока не захотела.